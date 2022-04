Maurizio Costanzo smonta Cecilia Rodriguez/ “Parole pericolose all’Isola, da evitare”

Cecilia Rodriguez è finita nel mirino di Maurizio Costanzo. Il noto conduttore da anni cura una rubrica sul settimanale Nuovo dove risponde a domande di lettori riguardanti il mondo televisivo e i suoi protagonisti. È così che questa settimana a Costanzo è stata chiesta la sua opinione sulla rivelazione fatta da Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi.

Il riferimento è a quando la sorella di Belen ha dichiarato che la prova con Arianna Cirrincione all’Isola era organizzata: “Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”. Questo ha gettato ombre sulla veridicità del reality e qualche polemiche, fortunatamente per lo show, poco diffusa sul web. Anche Costanzo ha dunque detto la sua sulla gaffe della Rodriguez, finendo per bacchettarla pubblicamente.

Maurizio Costanzo bacchetta Cecilia Rodriguez: “Avrebbe fatto meglio a evitare”

In primis, Maurizio Costanzo ha tenuto ha sottolineare che L’Isola dei Famosi è un reality sincero: “Non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante e appetibile, quindi prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo. Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa”, ha spiegato il conduttore alla lettrice. Infine ha bacchettato la Rodriguez, scrivendo: “Secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodriguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto”.

