Maurizio Costanzo: “Stefano De Martino in Rai? Ha fatto bene”/ “Maria De Filippi…”

Maurizio Costanzo commenta la scelta di Stefano De Martino di lasciare Mediaset per approdare in rai. Il conduttore napoletano, nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi di cui è stato allievo, ballerino professionista e conduttore del day time, dopo anni, ha deciso di separarsi da Queen Mary per spiccare il volo come conduttore. Approdando in Rai è riuscito a collezionare già tanti successi. Oltre ad aver condotto due edizioni di Made in Sud, ha raccolto l’eredità di Amadeus al timone dello show Stasera tutto è possibile. Sempre sulla Rai tornerà a condurre il Festival di Castrocaro che, lo scorso anno, ha condotto insieme a Belen Rodriguez. Tanti impegni e tanti successi per De Martino che, nella conduzione, sembrerebbe aver trovato la sua strada. La scelta di passare alla Rai, così, è stata ampiamente promossa anche da Maurizio Costanzo.

MAURIZIO COSTANZO: “MARIA DE FILIPPI NON AVEVA DA OFFRIRE NULLA DA OFFRIRE A STEFANO DE MARTINO”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha parlato di Stefano De Martino di continuare la propria carriera in Rai. “Evidentemente lei (Maria De Filippi, ndr) non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”, ha spiegato il marito della De Filippi. Costanzo, poi, ha anche parlato della carriera di Belen che continua a condurre Tu sì que vales e ad essere la protagonista di campagne pubblicitarie. “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide”, ha aggiunto Costanzo.



