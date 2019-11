Maurizio Costanzo stronca Adrian di Celentano/ “Una roba che nemmeno 15 anni fa…”

Maurizio Costanzo stronca Adrian, lo show che ha riportato in prima serata Adriano Celentano. Rispetto al flop dei primi mesi del 2019, nella nuova versione, il Molleggiato è presente sul palco cantando, lanciandosi in monologhi e dando vita anche a divertenti siparietti con i propri ospiti. Nonostante tutto, però, gli ascolti non sorridono e Maurizio Costanzo, dalle pagine di Libero, commenta negativamente lo show di Celentano. “Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale, Adrian. Non penso al fumetto che, a dir la verità, non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa, ma alla prima ora, dove Celentano ha cominciato a spendersi un po’ di più cantando, ma dove, sostanzialmente, manca un perché lo spettatore debba vedere Celentano. Infatti, giusto o sbagliato, lo vedono sempre di meno“, scrive il marito di Maria De Filippi.

MAURIZIO COSTANZO PROMUOVE FIORELLO E VIVA RAIPLAY

Se Adrian di Adriano Celentano non è riuscito a conquistare Maurizio Costanzo, Fiorello, invece, con Viva Raiplay non ha deluso le aspettative del giornalista che promuove a pieni voti lo showman e il suo show che sta conquistando tutti. “È bravo Fiorello in queste sue presenze su RaiPlay. E sono stati bravi quelli che hanno voluto Fiorello alla guida di questo nuovo canale che può portare alla Rai un pubblico decisamente più giovane. Fiorello, da sempre, ha un pubblico largo all’interno del quale ci sono anche spettatori che non sono soliti trattenersi a lungo davanti al televisore. Potremmo dire, perciò, che c’ è la televisione generalista, c’è quella delle piattaforme e quella di Rosario Fiorello”. Infine, Costanzo promuove l’ampia scelta di programmi politici presenti in tv.





