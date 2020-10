MAURIZIO COSTANZO/ Telefonata a Maria De Filippi ospite da Mara Venier?

Maria De Filippi in studio, ospite di Mara Venier a Domenica In, e Maurizio Costanzo…in collegamento telefonico? Finora soltanto una suggestione, un’ipotesi non confermata in ambiti Rai, ma anche un suggerimento al programma per quello che potrebbe diventare un siparietto familiare in grado di regalare delle vere e proprie “perle” ai telespettatori alla visione. D’altronde i due non sono nuovi ad incursioni telefoniche durante le interviste del partner e la dinamica ha mostrato già in passato di avere un ottimo potenziale televisivo. In quella che si preannuncia come un’intervista cuore a cuore, con Maria De Filippi che si racconterà all’amica Mara senza lesinare aspetti della sua sfera privata, è chiaro che il capitolo dell’amore con Maurizio Costanzo – al di là dell’ironia che contraddistingue il loro rapporto – meriterà un ampio approfondimento.

MAURIZIO COSTANZO: TELEFONERA’ A MARIA DE FILIPPI OSPITE DELLA VENIER?

Si può dire che Maurizio Costanzo a Domenica In sia di casa. Fu proprio il giornalista uno dei primi ospiti di Mara Venier nella stagione 2019 del programma. Nel corso di quell’intervista, il conduttore si rese protagonista di una serie di affermazioni riguardanti proprio Maria De Filippi, molte delle quali estremamente tenere. Particolarmente toccante fu la frase in questione: “Vorrei morire con la mia mano nella mano di Maria De Filippi“. In quella circostanza Mara Venier non perse tempo a ricordare a Maurizio Costanzo la raccomandazione fattale pervenire dalla De Filippi in persona: “Devi bere Maurizio, devi bere…“. Costanzo, dal canto suo, non perse tempo ad esprimere gratitudine nei confronti della moglie: “Siamo sposati da ventiquattro anni. Questo è l’unico mio matrimonio che ha retto. Sono stato sposato quattro volte. Sono in debito con lei per questi 24 anni, spero siano anche trentacinque…“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA