Maurizio Costanzo, Totti-Blasi: “Se fosse andato lui in Tanzania..”/ Appello a Friedkin “Totti alla Roma”

Maurizio Costanzo si sbilancia sulla separazione Totti-Blasi: “Se fosse andato lui in Tanzania…”

Maurizio Costanzo non poteva non esprimersi sulla vicenda che nelle ultime settimane ha toccato Francesco Totti. Il numero 10 e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione tramite comunicato disgiunto. Il giornalista ha voluto commentare uno dei gossip più chiacchierati in queste giornate, facendo riferimento al viaggio della conduttrice in Tanzania.

In un suo editoriale sul Corriere dello Sport, il conduttore scrive: “Pensavo, l’altro giorno, che se Totti fosse andato in Tanzania al posto di Ilary, sarebbe stato accolto trionfalmente da una squadra di calcio locale. Non sapremo mai come sarebbero andate veramente le cose.” Che sia una stoccata alla Blasi non è dato sapere, ma di certo il marito di Maria De Filippi sembra avere chiara in mente la sua preferenza, almeno così traspare.

Maurizio Costanzo vuole Totti nella Roma: “I tifosi sarebbero contenti”

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista lancia un appello: “Posso non parlare della vicenda di Francesco Totti? No, non posso. Infatti, vorrei chiedere ai Friedkin di offrire un ruolo nella Roma a Totti. I tifosi sarebbero contenti e per lui sarebbe un giusto riconoscimento.”

Maurizio Costanzo incalza parlando della questione calciomercato, legato alla squadra giallorossa: “Non mi intendo di numeri, ma non capisco quanto ho letto in questi giorni, cioè che “il pallone perde un milione al giorno”. Mi piacerebbe sapere, se non è chiedere troppo, come, perché e in che modo si perde questo milione al giorno. Mi sembra di capire che gli abbonamenti della Roma vanno bene, ho saputo che Mourinho si è fatto un altro tatuaggio, ma mi piacerebbe sapere da Mourinho stesso, da lui e solo da lui, come vanno gli allenamenti.” “Torno a parlare di Totti, sì, perché non nascondo che mi piacerebbe proprio che Francesco avesse un ruolo nella sua squadra del cuore. Lo ripeto, perché vorrei far capire, a chi di dovere, che varrebbe come l’acquisto di un grande centravanti” ha chiosato il giornalista.

