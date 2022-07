Maurizio Costanzo: “Vaccini? Mi farò pure la quinta dose”/ “Intervisterei Putin”

Appena si alza dal letto, Maurizio Costanzo legge i giornali. Tra notizie positive e altre meno, ci sono cose che proprio non vanno giù al giornalista: “Mi fa arrabbiare che non si sia ancora riusciti a sconfiggere il Covid. Mi ha invece addolorato molto la scomparsa di Eugenio Scalfari. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di frequentarlo, mi ha insegnato a non aver paura ad andare dritto per dritto quando hai un’idea”. Sulle pagine dei quotidiani non mancano ovviamente riferimenti alla politica, con la crisi di Governo che tiene manco in questi giorni: “Draghi mi piace? Mi pare una persona seria, sì. Persona seria che sa far di conto. Beh, io mi preoccupo anche dei mercati europei. Lì Draghi ne sa più di me, di lei, e più di tutti i ragionieri d’Italia. Il premier è uno che sa muoversi in quel mondo, dove sale lo spread e le banche vanno sotto. Io gli farei fare il bis e poi andrei a votare. Vediamo. Intanto Sergio Mattarella è stato bravo ancora una volta a rimandarlo in Parlamento”. Alla domanda se intervisterebbe o meno i putiniani, Costanzo risponde:“Io vorrei avere Putin, altroché, chissenefrega dei putiniani. Andai in Libia a intervistare Gheddafi nella sua famosa tenda con la sabbia del deserto, si figuri se non vorrei intervistare Vladimir Putin”. Chiudendo invece sui vaccini, il giornalista rivela: “Covid? Non l’ho preso. Mi sono già fatto la quarta dose e mi farò pure la quinta se ci sarà”.

