Maurizio Costanzo Vs Barbara d’Urso/ “Matrimonio Tony Colombo? Massimo Giletti…”

MAURIZIO COSTANZO: “SUL MATRIMONIO DI TONY COLOMBO LA CAMORRA…”

Maurizio Costanzo continua ad essere come sempre una penna e un critico importante quando si tratta di tv, spettacolo e società e anche questa volta è lo stesso. Le dichiarazioni rilasciate dal giornalista e conduttore al settimanale Chi potrebbero creare un vero e proprio caso mediatico e tutto per via di quella che è la questione o, meglio, la polemica, Tony Colombo. Il cantante neomelodico si è sposato non senza polemiche in quel di Napoli soprattutto perché la sua sposa è Tina Rispoli, vedova di un boss della camorra. Ed è qui che si ferma il carretto. In molti hanno parlato dell’ombra della malavita su questo matrimonio ma i diretti interessati continuano a negare sui giornali e ospiti in tv, spesso da Barbara d’Urso. Ad alzare il velo sulle polemiche ci ha pensato anche Massimo Giletti che nel suo Non è l’Arena ha pensato bene di esaminare il lato “opposto” al gossip e ai lustrini cercando di dimostrare questo legame.

MAURIZIO COSTANZO PRENDE LE PARTI DI MASSIMO GILETTI CONTRO BARBARA D’URSO?

Le polemiche non sono mancate così come le accuse sia per la d’Urso che per Giletti ma adesso ci pensa proprio Maurizio Costanzo a rispondere ad una domanda di Alfonso Signorini a riguardo: “Ma lei sta con Massimo Giletti che lo ha più volte stigmatizzato o fa bene Barbara d’Urso che più volte lo invita in trasmissione?”. La risposta del giornalista è chiara e concisa: “Non ho il minimo dubbio che in questa vicenda abbia ragione Massimo Giletti. Non possiamo far finta di niente. Dietro il matrimonio del quale si parla c’era la presenza importante di esponenti della camorra”. Già in passato Costanzo aveva detto lo stesso spingendo Giletti a ringraziare il collega in diretta. Adesso tocca alla d’Urso rispondere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA