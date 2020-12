Maurizio Costanzo Vs Elisabetta Gregoraci/ “Lei e la Salemi litigano come due..”

Maurizio Costanzo non le manda di certo a dire soprattutto quando si tratta di quello che ormai possiamo definire un fenomeno di costume e gli viene chiesto un parere. Questa volta è ancora del Grande Fratello Vip che si parla ed è proprio il giornalista e conduttore a dire la sua ospite di CasaChi di Alfonso Signorini ammettendo di voler vedere nella casa Stefano Di Martino o Gabriel Garko, ma anche di non sopportare più i litigi di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. E’ per questo che si dice molto più irretito e interessato a Dayane Mello anche se se la tira un po’ “come se ce l’avesse solo lei”, come si suol dire. Ma per quel che riguarda l’ex di Flavio Briatore e l’ex di Francesco Monte non usa parole tenere soprattutto quando si tratta di questo continuo battibeccare che non porta a niente.

Ospite di Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo ha infatti commentato gli ultimi eventi della casa e il litigio tra le due donne per i famosi messaggio che la Salemi avrebbe mandato a Flavio Briatore, dicendo: “Ci sono Gregoraci e Salemi che bisticciano come due donne al mercato, viva Dayane..Quanto a lungo dobbiamo sentirle discutere su Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle, guardate che finocchi’. Però io sono più dalla parte della Gregoraci, devo dire la verità. Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione ce l’avrà”. Chi avrà ragione in questa diatriba? L’imprenditore alla fine dirà la sua chiarendo la questione tra le due?



