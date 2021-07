Maurizio Costanzo Vs Piersilvio Berlusconi “Rispetto”/ “Palinsesti? Neanche nominato”

Cala il gelo tra Maurizio Costanzo e Piersilvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset lo scorso primo luglio ha tenuto una conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti. Costanzo si prepara a tornare con i suoi due show di punta in seconda serata, il Maurizio Costanzo Show e L’Intervista. Il gelo tra le due parti nasce dal fatto che Berlusconi non abbia affatto citato Costanzo e i suoi show nel corso della conferenza. Intervistato da Repubblica, il conduttore ha allora dichiarato: “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo show“, ha dichiarato pungente il marito di Maria De Filippi.

Marta Flavi ex moglie Maurizio Costanzo/ "Grata a Maria De Filippi per avermelo portato via”

Maurizio Costanzo punge Piersilvio Berlusconi: “Un po’ di rispetto, no?”

Maurizio Costanzo è abbastanza infastidito da quanto accaduto e, nel corso dell’intervista, tiene a ricordare a Piersilvio Berlusconi, Ad dell’azienda del Biscione, che “un po’ di anni fa” a Mediaset “furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”. Il giornalista e conduttore 82enne ha intanto annunciato che per la 40esima edizione del Costanzo Show ha un desiderio che è unvero e proprio obiettivo da realizzare: portare sul palco il nuovo allenatore della Roma, Josè Mourinho. “Vorrei cominciare con un’intervista all’allenatore della Roma Mourinho. Vent’anni fa intervistai Capello, le tradizioni si rispettano”, ha ammesso Costanzo.

LEGGI ANCHE:

Ex mogli Maurizio Costanzo/ Da Lori Sammartino a Marta Flavi: "Con Flaminia invece.."Simona Izzo flirt con Maurizio Costanzo/ "Non mi faceva dormire, cercava la rissa notturna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA