Maurizio Crozza è Orsini/ “Renzi di sinistra… no caz*ata troppo grossa anche per me”

Maurizio Crozza è stato il grande protagonista ieri sera di una nuova puntata del suo show su Nove “Fratelli di Crozza” e nell’occasione è tornato ad imitare il professor Orsini. “Con Salvini, Bersani e Conte, io rido, con la Nato io piango – racconta Crozza/Orsini – io credo che la società dovrebbe fare più attenzione ai miei stati d’animo. All’Onu prima di assumere ogni decisione dovrebbero prima domandarsi: che fa Orsini, ride o piange? Perchè io sono uno studioso, ho letto, so tutto. Sono sceso sulla Terra proprio per offrire la mia onniscienza a chi non crede in me. Solo chi crede in me viene introdotto ai misteri della storia, ad esempio nessuno sa che Hitler non voleva fare la seconda guerra mondiale, lui ha invaso la Polonia e aveva prenotato un agriturismo e aveva detto tavola lunga perchè saremmo un esercito”.

Quindi Maurizio Crozza/Orsini parla di Lavrov, ministro degli esteri russo: “Lavrov non sa un beato nulla, se avesse chiesto a me gli avrei detto la verità, cioè che Hitler è giamaicano, a novembre del 1923 suonava i borghi nelle birrerie, in quel di Monaco l’hanno messo in mezzo”. Poi ha proseguito: “Perchè interrompere la mia lezione di storia, perchè fa questo quando dovrebbe solo prendere appunti. Il generale Custer era pellerossa da parte di nonna, Hiroshima è stata una fuga di gas da un condominio, i kamikaze di Bin Laden volevano atterrare ma c’era la pista occupata, Pompei? Certo è stato un vulcano ma se lei avesse studiato un milionesimo di quello che ho studiato io saprebbe che il Vesuvio ha solo reagito ad una provocazione di Plinio che aveva allargato ad est le catapulte vicino al confine con Ercolano. La prego non mi interrompa, se lei sapesse la storia che so io, se conoscesse quello che so io, insegno la verità”.

MAURIZIO CROZZA IMITA ORSINI: “LA SPEDIZIONE DEI 1.000…”

Crozza/Orsini ha concluso il suo show così, tirando in ballo anche Renzi: “La spedizione dei 1.000 è nata come crociera sul Nilo, dovevano sbarcare a Sharm El Sheikh, sono finiti a Marsala per un disguido con con Airbnb. Mosè voleva solo dividere le acque fra naturale e gasata, ad Atlantide c’è un buco. Non posso smettere – prosegue – sono un professore, non ho paura di dire la verità, quando vedo che fanno i titoli dei giornali con le mie frasi io rido, quando non mi ca*ano io piango. Il Sacro Graal era un servizio da otto, Papa Giovanni era musulmano, Matteo Renzi è di sinistra… no infatti questa è una caz*ata troppo grossa anche per me”.

