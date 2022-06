Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro, marito e figli Carla Signoris/ “Bella sorpresa”

Carla Signoris e l’amore per il marito Maurizio Crozza

Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro sono il marito e i figli di Carla Signoris, la celebre attrice di tantissimi film e fiction di successo. Un grande amore quello tra il comico genovese e la simpaticissima e bravissima attrice che recentemente abbiamo visto nella serie “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek. L’amore tra i due è nato quando erano entrambi giovanissimi come ha raccontato l’attrice dalle pagine del Corriere della Sera: “avevamo 14 anni, anzi lui 13 perché è più piccolo di me. Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt… eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie”.

Maurizio Crozza, Giovanni e Pietro, marito figli di Carla Signoris/ Famiglia di artisti

Tra i due all’inizio solo qualche bacio. Poi diversi anni dopo si sono ritrovati e innamorati: “ognuno ha fatto le proprie esperienze e infatti, quando ci siamo sposati nel 1992, al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti. E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli”.

Maurizio Crozza è Orsini/ “Renzi di sinistra… no caz*ata troppo grossa anche per me”

Maurizio Crozza e Carla Signoris: la nascita dei figli Giovanni e Pietro

Dall’amore tra Maurizio Crozza e Carla Signoris sono nati due figli: Giovanni e Pietro. “Vorrei tanto che i miei figli mi vedessero così, come una donna forte” – ha raccontato l’attrice precisando – “in realtà sono di pasta frolla, ma bravissima a spronarli. Li spingo a non accontentarsi, a rischiare per ottenere il massimo. E sono fortunata: Giovanni e Pietro sono bravissimi ragazzi. Da noi il buonumore non manca. Maurizio è molto simpatico, ma è anche uno stanca-cervelli. Per sopportarlo ci vogliono le spalle larghe. Io le ho”. Tra i due quello famosi è Giovanni che ha deciso di percorrere la strada dei genitori lavorando nel mondo del cinema. Dopo aver recitato nel film ” Il traditore” e “Lasciami Andare”, lo scorso anno Giovanni Crozza si è fatto notare nella serie tv “Masantonio – Sezione scomparsi”

Carla Signoris e Barbora Bobulova/ I mariti Maurizio Crozza e Alessandro Casale e...

La crescita dei figli Giovanni e Pietro non è stata semplice per l’attrice Carla Signoris diventata mamma a 39 anni: “mi ci sono trovata a diventare mamma. Avevo 39 anni quando siamo rimasti incinti dopo 8 anni di matrimonio. Con Maurizio ci siamo guardati e abbiamo detto: sarà mica presto? Tutto è relativo: non eravamo assolutamente pronti ad avere un figlio, non l’avevamo mai neanche contemplata l’ipotesi; o meglio facevamo dell’altro e quando siamo rimasti incinti è stata una bella sorpresa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA