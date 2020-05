Maurizio Crozza imita Vincenzo De Luca/ Video: “Pianura Padana un acquitrino”

Pubblicità

“Fratelli di Crozza” è tornato e non potevano mancare le grandi imitazioni del suo showman. Nella puntata di ieri, venerdì 16 maggio 2020, Maurizio Crozza ha vestito i panni di Vincenzo De Luca, governatore della Campania che in questo periodo di emergenza coronavirus ha regalato alcune uscite che hanno fatto il giro del web. Nell’esordire, Crozza è tornato sulla gag con Fabio Fazio: «Fazio fratacchione, che ha gli affetti in giro per l’Italia e qualcuno di questi anche non gonfiabile». Immancabile un riferimento alla battuta sulle mascherine ed in particolare su Bunny il coniglietto: «La Protezione Civile con questa mascherina ci ha dato le orecchie da coniglio e non vi dico dove ci ha dato la carota».

MAURIZIO CROZZA IMITA VINCENZO DE LUCA: IL VIDEO

Maurizio Crozza ha sfoggiato il meglio del repertorio di Vincenzo De Luca ed ha fatto una riflessione su Sanremo 2021: «A Sanremo come ospite non ci vado, o lo presento con Fiorello o come ospite se lo scordano». Crozza ha poi ironizzato sui molti video girati da De Luca, diventato pressoché un influencer secondo il comico ligure, ed ha poi messo nel mirino una delle prime vittime di scherno del governatore campano, ovvero il grillino Luigi Di Maio: «Lo sa perché Di Maio sta otto ore in attesa fuori da un negozio? Perché fuori c’è scritto “si entra uno alla volta” e lui vede che dentro c’è già il commesso». Poi una stilettata al Nord, in particolare alla Lombardia: «Tamponi? Portateli in quell’acquitrino che risponde al nome di Pianura Padana». Qui di seguito il video del suo show:





