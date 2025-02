C’è anche Maurizio de Giovanni, l’autore di tantissimi libri di successo tra cui “I bastardi di Pizzofalcone”, tra i protagonisti del documentario “Il re di Napoli – Storia e leggenda di Mario Merola” dedicato al grandissimo cantante napoletano. Mario Merola, icona della musica napoletana e non solo, viene ricordato attraverso le testimonianze, gli archivi e i racconti di chi gli era più vicino e di chi lo ricorda tra cui anche il celebre scrittore, sceneggiatore ed autore che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico per alcuni romanzi gialli.

Ma chi è Maurizio de Giovanni? Classe 1958, Maurizio è nato a Napoli ed è ancora oggi legatissimo alla città partenopea che ha sempre fatto da cornice ai suoi romanzi. La sua carriera di scrittore prende la svolta nel 2005 con il racconto “I vivi e i morti” ambientato a Napoli negli anni ’30 con cui partecipa al concorso letterario per giallisti emergenti. Il racconto è un successo tale da diventare la base di un nuovo romanzo dal titolo “Le lacrime del pagliaccio” che viene poi rieditato con “Il senso del dolore” dando il via alle inchieste del commissario Ricciardi.

Maurizio de Giovanni, i libri di successo e la vita privata

La svolta di Maurizio de Giovanni come scrittore arriva poco dopo con la pubblicazione del libro “Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi”, la prima opera dedicata all’amatissimo commissario che diventa una saga letteraria e televisiva di grandissimo successo. Ma non finisce qui, visto che qualche anno dopo pubblica altri libri acclamati da pubblico e critica: si tratta di “Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi” e nel 2013 pubblica il romanzo “I bastardi di Pizzofalcone” con cui dà il via ad un’altra saga che appassiona i lettori e i telespettatori. Il successo di De Giovanni è tale che moltissimi dei suoi libri sono stati tradotti anche in altre lingue. Tra i suoi libri di successo una menzione merita anche “Mina Settembre” diventati poi una serie tv molto amata dal pubblico.

Per quanto concerne la vita privata di Maurizio de Giovanni sono pochissime le informazioni, ma possiamo dirvi che in passato è stato sposato con Silvia Pannitti. Una storia d’amore importante suggellata anche dalla nascita dei due figli; successivamente lo scrittore ha iniziato una relazione con Paola Egiziano.