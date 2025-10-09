Maurizio De Giovanni racconta il dramma dell'infarto: "Avevo nostalgia del futuro, ma da quell'evento ho imparato una cosa..."

C’è un legame particolare tra Il Commissario Ricciardi e il suo autore, Maurizio De Giovanni. Perché in un periodo a dir poco difficile per lo scrittore napoletano, ha ritrovato nella sua opera letteraria uno spiraglio di luce, una via di uscita. Era l’estate del 2022, quando Maurizio De Giovanni fu colpito da un infarto. Un fulmine a ciel sereno per il celebre scrittore – autore di fortunati polizieschi, tra cui appunto la serie del Commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone – che per un attimo ha imboccato una strada che sembrava senza via di ritorno.

Stefano Benni, chi era e com'è morto?/ Il ritiro dopo la malattia che gli tolse l'uso della parola

“E’ stato un evento improvviso anche se, a pensarci bene, forse qualche avvisaglia l’avevo avuta”, confida Maurizio De Giovanni in una intervista di qualche tempo fa riportata da FQ Magazine. “Quando una cosa così ci riguarda tendiamo a pensare che non sia niente, ma è alquanto irresponsabile”, sottolinea l’autore.

Cos'è successo ad Enrico ne La ricetta della felicità? Giacomo scopre tutta la verità/ Anticipazioni finale

Maurizio De Giovanni, dopo la paura per l’infarto ha colto un grande insegnamento: “Mai aspettare…”

E proprio in quell’occasione Maurizio De Giovanni aveva sottovalutato alcune avvisaglie, ritrovandosi appunto in una situazione molto critica. “Sono finito in terapia intensiva e non sapevo come sarebbe andata a finire”, ha spiegato lo scrittore napoletano. Momenti di grande incertezza e nostalgia hanno occupato i suoi pensieri in quei momenti così difficile, in cui paradossalmente non vi era spazio per paura o dolore. “Avevo nostalgia di tutto ciò che non avevo fatto e che forse non avrei potuto più fare”, le parole di De Giovanni.

Grande Fratello 2025 chiude in anticipo per ascolti flop?/ "Cosa succederà al reality e chi rischia davvero"

L’infarto non gli è stato letale, fortunatamente, ma gli ha lasciato un grande insegnamento: mai rimandare a domani ciò che si può fare oggi. Anche di questo si parlerà, molto probabilmente, stasera ad Attenti al Libro, la serata evento dedicata al mondo della lettura e della cultura condotta da Francesca Fialdini, con Maurizio de Giovanni tra gli ospiti.