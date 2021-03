Maurizio e Maria Tona, Uomini e Donne/ Lite con Gianni Sperti? La sfilata…

Nuova puntata per Uomini e donne che torna in onda oggi con un nuovo appuntamento. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata di oggi dovrebbe essere dedicata alla sfilata maschile dal tema “L’amore come in un film“. A sfilare saranno i due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano e i cavalieri Riccardo, Gerò, Armando, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio. La sfilata, tuttavia, sarà interrotta per una discussione tra Maurizio, Maria e Gianni Sperti. La dama darà a Maurizio 10 scatenando le critiche di Gianni Sperti il quale punterà il dito contro la Tona che avrebbe dovuto dare un voto più alto ad Alessandro, il cavaliere con cui sta uscendo e con il quale c’è stato un bacio.

Gianni Sperti contro Maurizio e Maria: “Sono falsi”

Gianni Sperti non crede al reciproco interesse che Maurizio Giaroni e Maria Tona sostengono di provare l’uno per l’altra. Secondo l’opinionista, il cavaliere e la dama avrebbero un accordo e darebbero vita ai vari siparietti per avere attenzioni in puntata. Sperti, in particolare, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, li considera “falsi e bugiardi”. Tra i due protagonisti del trono over e Gianni Sperti la discussione andrà avanti per un po’ e Maria De Filippi deciderà d’interrompere temporaneamente la sfilata per poter affrontare l’argomento e mettere un punto alla discussione. Maurizio e Maria, inoltre, negheranno tutte le accuse di Gianni ribadendo di volersi conoscere a piccoli passi.



