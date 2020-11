Maurizio e Tommaso, nuovi cavalieri di Uomini e Donne/ “Cerco una donna che non…”

Nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e Donne nell’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5 nel corso della quale Maria De Filippi ha lasciato in panchina i tronisti Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Davide Donadei per dare spazio alle dame e ai cavalieri del trono over. Uno dei momenti più interessanti ha visto protagonista Gemma Galgani che, dopo aver deciso di uscire nuovamente con Biagio il quale, tuttavia, non ha ancora concesso l’esclusiva a nessuna dama, si è scagliata contro le rivali Sabina e Maria. Successivamente ha chiesto di ballare con Maurizio, un nuovo cavaliere che ha attirato l’attenzione di Gemma che, di fronte alla sua titubanza, ha spiegato: “Non pungo”. Maria De Filippi ha così fatto presentare il signore e con lui anche un cavaliere più giovane.

MAURIZIO E TOMMAZO, CHI SONO I NUOVI CAVALIERI DI UOMINI E DONNE

Maurizio, al centro dello studio di Uomini e Donne, si è presentato, ma le sue parole non sono piaciute alle dama del parterre. “Mi chiamo Maurizio, ho 50 anni. Sono piemontese, ma vivo vicino a Mantova. Sono divorziato dal 2009 e single dall’inizio dell’anno. Non ho figli e penso di non volerne e cerco una donna che non mi crei problemi come io non li creo a lei”, ha detto il nuovo cavaliere del trono over che ha ammesso di essere rimasto colpito da Veronica che, però, essendo molto più piccola, ha preso le distanze. Tommaso, invece, ha 36 anni, è un pianista e da qualche tempo ha cominciato a fare l’attore e, contrariamente a Maurizio, non ha indicato nessuna donna da cui è stato colpito non volendosi fermare all’aspetto fisico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA