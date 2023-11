Maurizio ed Elena, Uomini e Donne/ Lei piange, poi la lite con Gemma Galgani: “Non ti riconosco più”

Maurizio, scontro con Gemma Galgani

Nuovo capitolo della storia tra Maurizio e Gemma Galgani nel corso della puntata di Uomini e Donne del 7 novembre. Maria De Filippi parte da un filmato in cui Maurizio e Gemma parlano in studio dopo la sfilata femminile nel corso della quale Maurizio ha non solo dato un 10 a Gemma, ma le ha anche lanciato un bacio. Il cavaliere, in studio, invita così Gemma a mettere da parte le incomprensioni ricordando il bello della loro frequentazione. Gemma, però, non è assolutamente d’accordo con Maurizio. “Sei molto diverso da quello che ho conosciuto”, spiega Gemma che poi aggiunge – “Non ti riconosco più”.

Nessuna tregua, dunque, tra Maurizio e Gemma la quale non ha alcuna intenzione di avere un rapporto d’amicizia con il cavaliere che poi si confronta anche con Elena.

Maurizio ed Elena: discussione per il bacio con Barbara De Santi

L‘ingresso in studio di Elena scatena la discussione con Barbara De Santi. Elena, infatti, ammette di non aver gradito il bacio che Barbara ha dato a Maurizio durante la sfilata provocando la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che le ricordano come i due non si siano concessi l’esclusiva volendo conoscere altre persone.

“Io ti chiedo scusa per averti mancato di rispetto”, dice il cavaliere. “Ma perché mancato di rispetto? Non si sono concessi alcuna esclusiva”, commenta Tina Cipollari che non crede affatto alla gelosia di Elena per Barbara De Santi. Dopo un momento di ballo, Maria De Filippi torna su Elena: “Non credi che sia arrivato il momento di dire la verità visto che piangi? Hai paura di essere usata da lui. Credo che tu non abbia bisogno di uscire con altre persone per capire se c’è un sentimento“, commenta Maria mentre Elena ammette che la paura c’è.

