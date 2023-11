MAURIZIO ED ELENA, UOMINI E DONNE/ Lite con Gemma Galgani. Tina e Gianni: “L’ha usata per lavoro”

Confronto tra Maurizio e Gemma Galgani

La puntata di Uomini e Donne del 2 novembre si apre con un filmato in cui Gianni Sperti, Tina Cipollari, Gemma Galgani e Maurizio contattano un’amica di quest’ultimo che avrebbe organizzato un evento a cui ha poi partecipato la dama di Torino. La signora assicura di aver organizzato qualcosa per Gemma su richiesta di Maurizio che non voleva che si annoiasse allo stadio aggiungendo che lo avrebbe fatto per qualsiasi donna frequentata da Maurizio. Tina e Gianni, però, hanno una convinzione: “Ha usato Gemma per lavoro”. In studio, il cavaliere si confronta così con Gemma. “Devo farti la fattura?”, chiede Maurizio con un tono provocatorio. “Non ho bisogno della tua beneficienza“, replica Gemma.

“Gemma non è venuta da te per essere sfoggiata alle feste e agli eventi. Non ci sarebbe stato nulla di male se tu l’avessi portata a conoscere nel tuo mondo, ma tu non l’hai portata come la donna che ti sta accanto, ma l’hai presentata come un personaggio pubblico”, commenta Tina Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Elena e Maurizio: la conoscenza prosegue a Uomini e Donne

Gemma Galgani rappresenta ormai un capitolo chiuso per Maurizio che, dopo aver dedicato la prima parte della stagione alla dama di Torino, ha deciso di voltare pagina e concentrarsi sulla conoscenza con Elena con cui era già uscito mentre continuava a frequentare Gemma. Di fronte alle richieste di quest’ultima di baciarla e di portare la conoscenza ad un livello successivo, Maurizio non potendo corrisponderla, ha deciso di mettere un punto al rapporto con Gemma che non ha nascosto la delusione per come si è concluso il loro rapporto.

Se Gemma ha così scelto di dedicarsi alla conoscenza di Bruno, un nuovo cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla, Maurizio ha deciso di conoscere ancora Elena pur non chiudendo le porte ad altre frequentazioni. Tuttavia, l’arrivo di una signora in studio non ha conquistato Maurizio che ha deciso di andare avanti solo con Elena.

Nuovi baci tra Elena e Maurizio

Insieme ad Elena, Maurizio si sta lasciando sempre più andare. Se con Gemma Galgani faticava ad avere un contatto fisico al punto che tra i due non c’è mai stato un bacio, così non è con Elena con la quale, dopo un timido bacio, la situazione sta diventando sempre più interessante. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, il cavaliere e la dama non solo stanno continuando ad uscire insieme, ma si sono baciati più volti.

Al centro dello studio, così, i due racconteranno i dettagli dei nuovi appuntamenti e, naturalmente, la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti non si farà attendere. Coe reagirà, invece, Gemma Galgani?











