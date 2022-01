Maurizio Ferrini: “Ho sofferto fame e depressione”/ “Ero molto spendaccione, poi…”

Maurizio Ferrini è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Storie Italiane” di Rai Uno, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 4 gennaio 2022. L’attore ha raccontato le difficoltà vissute in passato, a causa delle ristrettezze economiche che si è trovato a fronteggiare e che l’hanno anche portato a lottare contro quella che viene chiamata la “malattia nera”: la depressione. Queste sono state le parole pronunciate da Ferrini in diretta: “Ho sofferto la fame e la depressione. Prima di caderci, però, ho fatto scelte precise e consapevoli, dicendo una quantità importante di no”.

Perché il professionista ha deciso di rifiutare le offerte lavorative che gli venivano recapitate da più parti? “Volevo farcela da solo, ma all’inizio non mi riusciva nulla, non scrivevo neppure una riga, nonostante mi portassi il laptop ovunque, anche in Thailandia. Poi, quando ho iniziato in qualche modo a stare male, perché non lavoravo, mi si sono aperte delle porte e sono diventato molto più creativo”.

MAURIZIO FERRINI: “IN PASSATO ERO MOLTO SPENDACCIONE, NON ERO OCULATO NELLE SPESE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Maurizio Ferrini ha ulteriormente approfondito la digressione inerente al momento complicato che si è trovato a fronteggiare dopo i successi ottenuti nel passato. Come accennato in precedenza, la sofferenza esistenziale ha aperto all’attore i canali della creatività ed è proprio per questa ragione che “oggi dico che sono contento della mia vita e che, purtroppo, ce ne sono altre molto più sfortunate. Io la depressione l’ho vissuta, ma mentre ero depresso leggevo e scrivevo”.

Quando però faticava a fare la spesa, come si comportava? “Sicuramente facevo i conti con quello che dovevo spendere per mangiare, ero molto oculato nelle spese, esattamente come fa la maggior parte degli italiani, a maggior ragione dopo il periodo di pandemia che ha messo molte persone alle strette. In passato ero molto più spendaccione”.



