Maurizio Ferrini: “Seguirò Fazio su Nove”/ “Non ho ancora firmato ma tornerò a fare la Coriandoli”

L’era di Fabio Fazio e di tutta la squadra artistica di Che tempo che fa sulla Rai è ufficialmente finita. Il conduttore, nella prossima stagione televisiva, sarà al timone di un nuovo programma sul Nove. Al suo fianco ci sarà Luciana Littizzetto, ma anche Maurizio Ferrini che, dopo essere stato un protagonista del Tavolo di Che tempo che fa, è pronto a seguire Fazio sul Nove. “Credo che Fabio e gli autori non abbiamo avuto ancora il tempo per pensare al nuovo programma. Non so ancora quando partirà, ma ci sarò anche io”, le parole con cui Ferrini ai microfoni di Rtl 102.5 News ha annunciato la propria presenza nel cast del nuovo programma di Fazio di cui, per il momento, non ci sono dettagli come conferma lo stesso Ferrini.

Come racconta Ferrini, pare che Fabio Fazio non abbia ancora cominciato a lavorare al nuovo programma. Tuttavia, la presenza di Maurizio Ferrini non è in discussione anche se l’attore non nega di aver vissuto con preoccupazione l’addio di Fazio alla Rai: “Ho condiviso la malinconia di Fabio, mi fa piacere che mi ha chiamato per questa nuova stagione televisiva”, ha spiegato a Rtl 102.5 News.

Maurizio Ferrini e il legame con la signora Coriandoli

Durante le puntate dell’ultima stagione di Che tempo che fa sulla Rai, Maurizio Ferrini è tornato ad indossare i panni della signora Coriandoli con cui ha riconquistato l’affetto del pubblico che ha nuovamente apprezzato la sua ironia. Un personaggio a cui l’attore deve tanto e che, sicuramente, tornerà ad interpretare anche sul Nove, all’interno del nuovo programma di Fazio.

“Sicuramente tornerò a fare la Coriandoli nel programma di Fazio, che non ho sentito ancora dopo la fine di Che tempo che fa? Non ho ancora firmato, mi ha proposto di seguirlo. E lo farò“, ha sottolineato Ferrini a Rtl 102.5 News. E sull’addio del conduttore alla Rai ha svelato qualche dettaglio in più: “Fabio non è stato cacciato dalla Rai, questo va detto per esattezza di cronaca“, ha puntualizzato Ferrini che, tuttavia, ha ammesso di aver visto nel conduttore un po’ di malinconia per aver chiuso un capitolo della sua vita lungo 40 anni. Infine, Ferrini si lascia andare ad uno spoiler sul nuovo programma di Fazio svelando cos’è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa: “Dietro le quinte ci ha sostenuti, ci rivedremo nella nuova Rete. Vi voglio tutti con me”, ha concluso.

