Maurizio Ferrini, Signora Coriandoli/ L’interpretazione e il personaggio più riuscito

Maurizio Ferrini e il successo della Signora Coriandoli: la consacrazione a Domenica In

Uno dei personaggi più noti e amati, interpretati dal comico Maurizio Ferrini, è certamente quello della Signora Coriandoli. Il sessantottenne di Cesena, artisticamente parlando, esplode appunto quando decide di indossare i panni della casalinga media italiana, attraverso un personaggio che riuscirà a conquistare la simpatia di milioni di italiani, soprattutto nell’edizione 1989-1990 di Domenica In.

Maurizio Ferrini, depressione e problemi economici/ "Rischiai di fare elemosina"

A capire il potenziale di Maurizio Ferrini e delle sue imitazioni è Renzo Arbore, che lo vuole fin da subito come ospite fisso della sua trasmissione Quelli della notte. In occasione di questa collaborazione, Maurizio Ferrini si ritaglia uno spazio rilevante, lanciando tormentoni e modi di dire che diventano popolari, come il “Non capisco, ma mi adeguo”.

Maurizio Ferrini: "Signora Coriandoli potrebbe tornare"/ "Io sarò suo figlio..."

La Signora Coriandoli, il personaggio iconico e più amato interpretato da Maurizio Ferrini, questa sera a Ballando con le Stelle…

Ma il più grande successo, come dicevamo, è da attribuire unicamente alla Signora Coriandoli, che gli vale numerosi spot per alcuni sponsor e poi la conduzione, nel 1992, della trasmissione satirica Striscia la notizia per due anni assieme Sergio Vastano e poi con Alba Parietti. Dopo la Signora Coriandoli arriva il cinema, dove viene chiamato da Risi, Verdone e poi da Carlo Vanzina. Questa sera, sabato 29 ottobre, Maurizio Ferrini con ogni probabilità ci riporterà indietro nel tempo, con un’esibizione speciale a Ballando con le Stelle 2022. Lui, o forse la Signora Coriandoli, ci regalerà una performance spassosa e indimenticabile. I fan scalpitano per vederla all’opera, ancora una volta.

LEGGI ANCHE:

Maurizio Ferrini: "Sono contro le adozioni gay"/ "Bimbo nel letto con 2 papà? No!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA