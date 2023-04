Maurizio Ferrini sull’Isola dei Famosi/ “Pensavo arrivasse la polizia”, il retroscena

Maurizio Ferrini, com’è nata la signora Coriandoli: la rivelazione

Il successo della signora Coriandoli e la nascita di questo popolare personaggio televisivo, ma anche la recente partecipazione a Il Cantante Mascherato e l’avventura nel 2005 a L’Isola dei Famosi. Maurizio Ferrini si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista a TvBlog, ripercorrendo le principali tappe della sua carriera professionale al servizio della televisione e dello spettacolo. L’interpretazione di Emma Coriandoli, parodia della casalinga italiana dall’accento romagnolo, l’ha portato al grande successo nel corso degli anni.

MAURIZIO FERRINI, 70 ANNI/ "Il mio sogno è fare un film con la Coriandoli e altri miei personaggi mai visti"

Ora presenza fissa a Che tempo che fa al tavolo di Fabio Fazio, Ferrini ricorda come sia nata questa idea: “La signora Coriandoli era una casalinga romagnola che riassumeva una serie di persone conosciute nella mia vita. Venne fuori nel pieno del cazzeggio con Gianni Boncompagni durante Domenica In, ma l’idea fu mia. Gianni partorì il nome“.

Carla Urban, ex moglie Maurizio Ferrini/ L'attore è ancora legato a Sara Guglielmi?

Maurizio Ferrini su L’Isola dei Famosi: “Mi aspettavo arrivasse la polizia“

Maurizio Ferrini è stato di recente protagonista a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, nascondendosi sotto la maschera del Porcellino. A TvBlog rivela: “L’esperienza è stata bella e positiva. Mi ha contattato a dicembre l’autore Giancarlo De Andreis chiedendomi se volessi partecipare. Lo staff dello show mi ha seguito in tutto e per tutto con grande cura e professionalità. Non pensavo di durare così tanto“.

Ma, nel corso dell’intervista, l’attore ha anche ricordato l’avventura a L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2005, quando si classificò secondo. Un’avventura non esente da polemiche, come le accuse di presunta molestia sessuale avanzate contro di lui da Arianna David: “Mentì e mi tirò la volata inventando una molestia che non esisteva. Tutti lo riconobbero. Alla fine devo dirle grazie perché lei venne eliminata dopo pochi giorni, mentre io arrivai in finale, dietro solo a Lory Del Santo“. Nonostante le accuse, Ferrini fu creduto dal pubblico e ammette: “Mi aspettavo che arrivasse la polizia. In un duello tra un brutto e una donna-miss vince sempre la donna. Invece lei fu cacciata col pubblico che prese le mie parti“.

Maurizio Ferrini "Persi tutto"/ "Arbore, Frassica e la fede mi hanno aiutato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA