Maurizio Ferrini: “Tornerei al Bagaglino”/ “Non rifarei l’Isola dei Famosi”

Maurizio Ferrini, attore comico, ma anche protagonista di alcuni film drammatici, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 18 novembre 2021. In particolare, l’artista ha preso la parola in collegamento audiovisivo da una trattoria, dove stava pranzando, in occasione della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Un’occasione per mostrare anche agli ascoltatori collegati in radiovisione con la celebre emittente il contenuto del suo piatto e per descrivere il luogo nel quale ha scelto di trascorrere la sua esistenza.

Ferrini, infatti, risiede a San Marino e non baratterebbe quel posto con nessun’altra area del pianeta: “Qui si sta bene, sia nel venirci in gita che nel viverci. C’è molto ottimismo, le persone sono positive e si respira davvero un bel clima. È importante che la gente sia ottimista”.

Successivamente, Maurizio Ferrini ha risposto ad alcune domande formulategli dallo studio e dai giornalisti collegati con Rtl 102.5 News, relative in particolar modo alla sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, che risale a un periodo passato, quando alla conduzione del reality show c’era ancora Simona Ventura: “Ho fatto la terza edizione del L’Isola dei Famosi a Samanà, in Repubblica Dominicana. Mi ricordo che lì non si pescava, non c’era pesce, erano isole proprio da tortura, non si riusciva mai a mangiare, anche quando mettevano in palio la pasta nelle prove ricompensa. Avevi pochi minuti e non riuscivi a mangiare niente”.

Un’esperienza bella, ma talmente tanto traumatica che Ferrini non ha esitato a sottolineare che non la rifarebbe: “Cos’ho mangiato non appena sono rientrato in Italia? Spaghetti al pomodoro, lo spaghetto colpisce sempre”. In riferimento ai suoi progetti lavorativi futuri, l’attore ha accarezzato la suggestione di prendere parte al Bagaglino, qualora il format dovesse davvero ritornare, come si augurava pochi giorni fa il maestro Pingitore: “Mi piacerebbe molto prendere parte a una nuova edizione, io direi subito sì”.

