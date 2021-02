Maurizio G, scelta in stile Il Segreto a Uomini e Donne/ Tra Gemma e Maria…

Maurizio G, il cavaliere che è stato accusato da Gemma Galgani di prenderla in giro e di essersi avvicinato a lei solo per visibilità, torna ad essere il protagonista della puntata di Uomini e Donne. Nell’appuntamento in onda oggi, mercoledì 17 febbraio, il cavaliere sarà il protagonista di una scelta a Uomini e Donne. Con la musica de Il Segreto, Maurizio sarà invitato da Maria De Filippi a scegliere tra Gemma Galgani e Maria Tona. Il cavaliere sta uscendo con entrambe le dame, ma nella puntata di Uomini e Donne trasmessa lunedì 15 febbraio, la Galgani ha preso le distanze da Maurizio. L’atteggiamento del cavaliere ha scatenato dubbi anche in Maria De Filippi che ha autorizzato il cavaliere a trascorrere del tempo, senza telecamere, prima con Gemma Galgani e poi con Maria Tona. Cosa accadrà, invece, oggi?

MAURIZIO G E LA SCELTA A UOMINI E DONNE

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi farà trascorrere del tempo a Maurizio con Gemma e Maria. Compito delle due dame sarà provare ad ammaliarlo. La Galgani, però, non ci riuscà a racconterà di averlo visto freddo e distaccato. Dopo tale momento, per il cavaliere, arriverà il momento della scelta. Maria De Filippi darà il via all’ultima puntata della soap opera Il Segreto dedicata a Uomini e Donne facendo mettere al centro dello studio le sedie della scelta. Il cavaliere si ritroverà di fronte a Gemma e Maria, ma ammetterà di non essere pronto a scegliere tra le due chiedendo ancora del tempo.



