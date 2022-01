Maurizio Gasparri, video sanificazione “ascellare”/ “Norme anti contagio rispettate…”

Maurizio Gasparri ha aggiunto un’ulteriore sanificazione nel protocollo messo a punto per le operazioni di voto del nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione al Quirinale ai tempi del Covid prevede l’ingresso per fasce orarie, sedute negli scranni vuoti e quando si viene chiamati per esprimere la propria preferenza ci si può avvicinare alla cabina elettorale, ci si igienizza bene le mani sotto l’occhio attento dei commessi parlamentari per poi ricevere una scheda e la matita monouso, quindi la scheda va inserita nella classica “insalatiera” che raccoglie i voti, mentre la matita si ripone in un cesto sistemato nell’angolo dell’aula di Montecitorio per poi essere sanificata. Cosa ha fatto allora di strano Maurizio Gasparri? Si è sanificato le ascelle.

Risultati Elezioni Presidente della Repubblica/ Diretta Quirinale: da bianca a Vespa

Il senatore di Forza Italia ha mimato l’applicazione del gel igienizzante per le mani anche sotto le ascelle scherzando prima del voto per il Presidente della Repubblica. Una scenetta che ha fatto subito il giro dei social diventando virale.

GASPARRI SI IGIENIZZA “ASCELLE”: SOCIAL DIVISI

Da un lato c’è l’ironia social. «Gasparri si è igienizzato le ascelle. Per un problema di parallasse», ha scritto l’account Twitter di Spinoza. Ma c’è anche chi non la prende bene, non apprezzando l’ironia: «2 anni di pandemia 144.000 morti Votazione Presidente della Repubblica», scrive un altro utente pubblicando il video del gesto di Maurizio Gasparri. E pensare che lo stesso senatore di Forza Italia dopo l’ingresso a Montecitorio aveva pubblicato un tweet in cui sottolineava proprio di aver rispettato tutte le norme predisposte per esprimere correttamente e nel rispetto anche della sicurezza la sua preferenza per l’elezione al Quirinale. «Ora in Aula. La prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica è iniziata. Norme anti contagio rispettate e ingressi contingentati. #Quirinale2022», aveva scritto il senatore sui social, dove ora divide tra post ironici e altri in cui è bersaglio di attacchi.

“41 bis, illegittima censura posta con avvocato”/ Consulta: “tutela da abusi carceri”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

LEGGI ANCHE:

Streaming e tv Elezioni Quirinale/ Come seguire voto su Rai, Mediaset, Sky, La7

© RIPRODUZIONE RISERVATA