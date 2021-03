MAURIZIO GIARONI LASCIA UOMINI E DONNE/ Gemma piange, Tina: “Bugiardo e…”

Maurizio Giaroni confessa di aver trascorso una piacevole serata con Gemma Galgani a cui ha anche dato un bacio a stampo. “Non è stato un vero bacio, è stato un bacio di saluto. Non si può dare valore a questo bacio perché un uomo che è attratto da una donna non bacia in quel modo. Secondo me il bacio è arrivato anche troppo tardi”, commenta Tina Cipollari che conferma di non credere affatto al suo interesse. “E’ stato un bacio di saluto che si dà ad un’amica. In tre ore non hai avuto il tempo di avvicinarti? Non ti piace”, dice ancora la bionda opinionista. “Tu hai interesse solo a sederti al centro dello studio. Ma dai, stai prendendo per il cu*o la gente”, sbotta Tina Cipollari. “Io ho già detto a Gemma che sto pensando di lasciare il programma perché sono provato da tutta questa situazione”, ribatte Maurizio. “Sei un bugiardo, stai dicendo così perché non sai come uscirne”, conclude Tina. Gemma, però, prova a convincerlo facendo infuriare Tina. “Lo vuoi capire che è un farabutto e un avventuriero che non ha alcuna intenzione di avere una storia con te?”, sbotta la bionda opinionista. Maurizio, alla fine, lascia il programma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MAURIZIO GIARONI CHIUDE CON GEMMA GALGANI

Maurizio Giaroni lascia definitivamente Uomini e donne. Il cavaliere che ha deciso di ricominciare a frequentare Gemma Galgani, nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, annuncerà l’addio alla trasmissione. Dopo aver rivisto di nuovo Gemma, il cavaliere sarà accusato da Gianni Sperti e Tina Cipollari di non essere realmente interessato alla dama di Torino con cui ha trascorso una lunga serata a casa di lei. Tra Maurizio e Gemma c’è stato anche un bacio a stampo. La dama non nasconde la voglia di continuare a conoscerlo e a frequentarlo, ma il cavaliere si mostra insofferente soprattutto a causa delle critiche di Gianni e Tina. I due opinionisti che non hanno mai creduto nel suo interesse per Gemma, ribadiranno lo stesso concetto anche nella puntata di oggi.

MAURIZIO GIARONI LASCIA UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI SENZA CAVALIERI

Stanco di essere criticato, come svelano le talpe del Vicolo delle News, Maurizio Giaroni annuncerà l’intenzione di lasciare per sempre il programma. Gemma Galgani proverà a fargli cambiare idea e non nasconderà la delusione per la decisione del cavaliere con cui sperava di poter avere una frequentazione con Maurizio il quale, tuttavia, spiegherà di non riuscire più a sopportare le critiche, soprattutto, di Tina Cipollari. A nulla, infatti, serviranno le parole di Gemma Galgani. Maurizio non cambierà idea e andrà via dal programma. Prima, però, concederà un ballo alla Galgani che, con l’addio di Maurizio, si ritroverà nuovamente senza cavalieri. Come commenterà Tina Cipollari la decisione di Maurizio di lasciare il programma?

