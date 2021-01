Maurizio Guerci ha una fidanzata?/ Segnalazioni a Uomini e Donne: Gemma…

Maurizio Guerci ha lasciato Gemma Galgani per un’altra donna? La decisione del cavaliere cinquantenne continua a non convincere Gemma che, decisa a capire il vero motivo della fine della loro storia, si confronterà nuovamente con lui nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo aver pensato ad alcune pressioni esterne che potrebbero aver spinto Maurizio a lasciarla, forse per la differenza d’età anche se tale ipotesi è stata immediatamente smentita da Maurizio, oggi, Gemma tornerà al centro dello studio di Uomini e Donne parlando di alcune segnalazioni che avrebbe ricevuto sul cavaliere con cui ha vissuto dei momenti davvero speciali. Maurizio, dunque, ha davvero una fidanzata fuori? A questa domanda, Gemma cercherà una risposta.

MAURIZIO GUERCI, DURO CONFRONTO CON GEMMA GALGANI

Maurizio Guerci contro Gemma Galgani. Se il cavaliere, pur avendo chiuso la storia, ha provato a mantenere un rapporto civile con Gemma, quest’ultima continua ad indagare sul privato di Maurizio, convinta che non le abbia raccontato tutta la verità. Secondo alcune segnalazioni ricevute da Gemma, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Maurizio potrebbe avere un’altra donna. A fare un’ipotesi simile, alcume puntate fa, era stata Tina Cipollari che non aveva mai creduto in un futuro insieme di Gemma e Maurizio. Come risponderà il cavaliere? Respingerà l’accusa della Galgani dando vita ad un duro scontro? Lo scopriremo tra poco.



