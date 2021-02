Maurizio Guerci ha un’amante?/ Uomini e Donne, Gemma Galgani: “frequenti una donna..”

Dopo lo sfogo di Gemma Galgani dietro le quinte sulla fine della sua storia con Maurizio Guerci, Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 2 febbraio, con la segnalazione ricevuta dalla dama di Torino secondo cui Maurizio avrebbe un’amante e sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto il cavaliere a chiudere con lei. “Una mia conoscente, all’inizio della mia frequentazione con Maurizio, mi aveva scritto dicendomi di stare lontana da Maurizio descrivendolo come una persona inaffidabile”, esordisce Gemma. La Galgani, ormai infatuata di Maurizio, ha deciso di non dare peso a tale segnalazione, salvo cambiare idea dopo la fine della loro storia. “A questo punto la tua amica dica chi è la mia amante. Visto che è una fonte sicura, sincera e vera, racconti tutto. La tua segnalazione non vale niente a meno che tale persona non dica chi è questa presunta amante”, ribatte Maurizio che nega di frequentare un’altra donna.

MAURIZIO GUERCI RESPINGE LE ACCUSE DI GEMMA GALGANI

L’audio della segnalazione ricevuta da Gemma Galgani viene ascoltato da Gianni Sperti. “La signora, nell’audio, dice anche che tutto il Paese sa della presenza di questa donna nella vita di Maurizio”, aggiunge Gianni. “A noi non è arrivata nessuna segnalazione anonima su Maurizio”, commenta Maria De Filippi che spiega di non poter mandare in onda l’audio in questione non avendo la liberatoria. “Gemma ha cominciato a ricevere la segnalazione all’inizio della frequentazione, ma le dato peso quando ha notato un cambiamento nell’atteggiamento di Maurizio. C’è da dire che questa donna non ha un nome e che non c’è nessuna segnalazione oltre quella che ha ricevuto Gemma”, aggiunge Maria De Filippi mentre Maurizio continua a respingere le accuse di Gemma.



