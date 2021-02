Maurizio Guerci lascia Uomini e Donne/ “C’è il lavoro in ballo”: Sperti sospetta…

Maurizio Guerci lascia Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata del dating show di canale 5 trasmessa l’11 febbraio. Maria De Filippi, dopo aver presentato i nuovi tronisti, Massimo Molliconi e Giacomo Czerny, ha invitato al centro dello studio il cavaliere cinquantenne. “Questa è l’ultima puntata in dui sarà presente Maurizio perchè per lavoro non potrà essere presente in studio“, afferma Maria De Filippi. Maurizio Guerci conferma aggiungendo che, sarà, comuque presente alla puntata di domani. Tuttavia, l’annuncio di Maurizio non convince Gianni Sperti. “E’ strano come improvvisamente annunci di lasciare il programma“, afferma l’opinionista secondo il quale il cavaliere cinquantenne non sia stato totalmente sincero con Gemma Galgani sospettendo la presenza di un’altra donna accanto a Maurizio nonostante le smentite del cavaliere.

MAURIZIO GUERCI LASCIA UOMINI E DONNE, LA REAZIONE DI GEMMA GALGANI

Prima di lasciare definitivamente Uomini e Donne, Maurizio Guerci incontra una signora siciliana che ha chiamato la redazione per conoscerlo. Il cavaliere non nasconde i propri dubbi soprattutto a causa della lontananza. “Esistono gli aerei”, commenta la signora. “Esistono gli aerei, i telefoni. Se c’è l’intenzione di incontrarsi ci sono tanti modi“, aggiunge Maria De Filippi. “Possiamo scambiarci i numeri comunque”, aggiunge Maurizio che poi accetta di ballare con la signora e di sentirla telefonicamente. Gemma Galgani non riesce a nascondere il proprio sguardo, un po’ malinconico, per la decisione di Maurizio di lasciare il programma e per come è finita la loro frequentazione.



