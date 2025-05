MAURIZIO LANDINI STIPENDIO, NUOVI ATTACCHI

Tra le polemiche che hanno caratterizzato il Primo Maggio c’è quella sullo stipendio di Maurizio Landini. Il segretario generale della Cgil ha duramente criticato il governo Meloni sul tema dei salari bassi, così pure sulle disuguaglianze sociali, nel giorno della Festa dei Lavoratori, attirando però su di sé diversi attacchi, perché in molti hanno denunciato le contraddizioni tra le sue denunce sociali e il suo stipendio mensile, visto che percepisce quasi 8mila euro lordi.

In passato, Landini aveva dichiarato di percepire poco meno di 4mila euro mensili netti, ma questa somma è aumentata nel tempo tra adeguamenti contrattuali e scatti di anzianità.

Criticando le politiche del governo di centrodestra su lavoro e salari, visto che la premier Giorgia Meloni aveva rivendicato la creazione di oltre un milione di posti di lavoro in due anni, Landini ha innescato una polemica che però si inserisce in un dibattito più generale in relazione alla coerenza tra gli stipendi dei leader dei sindacati e le condizioni dei lavoratori che rappresentano.

MAURIZIO LANDINI STIPENDIO, FDI ALL’ATTACCO

A non risparmiare critiche a Maurizio Landini è stato Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, che ha accusato il leader della Cgil di ipocrisia. Oltre a segnalare che i salari sono aumentati del 4 per cento rispetto a marzo dell’anno scorso, il deputato di Fdi ha sollevato la questione dell’aumento dello stipendio di Landini, che usufruisce di un aumento di 257 euro al mese per il nuovo regolamento sul personale del sindacato e per lo scatto di anzianità.

Così è passato da 7mila e 300 euro lordi al mese a 7.616 euro mensili. Landini aveva dichiarato di non sapere a quali salari si stesse riferendo la premier Meloni, consigliandole di girare tra la gente per constatare che “non arriva alla fine del mese“. Dunque, l’aveva accusata di non rendersi conto della realtà: “Questo sta succedendo, non so dove vivono loro, non so in quale palazzo si sono chiusi“.

MAURIZIO LANDINI STIPENDIO, SCONTRO TRA CALENDA E FOTI

A replicargli subito il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, in quota Fdi: “Con una simile coerenza è pronto per fare il leader della Sinistra Italiana“. Sulla polemica è intervenuto anche Carlo Calenda, che pur prendendo le distanze da Landini, con cui ha avuto spesso scontri in passato, ha rimproverato Foti: “Non esiste che un ministro usi lo stipendio per attaccare il segretario della CGIL. Sono robe da 5S prima maniera. Riprendetevi“, ha dichiarato il leader di Azione.