Maurizio Lastrico, chi è?/ Dal successo a Zelig alla ‘misteriosa’ fidanzata

Il suo ‘parlare aulico’ è ciò che lo ha reso famoso, i fan di Zelig avranno infatti avuto modo di ascoltare i suoi versi danteschi in varie occasioni. Lui è Maurizio Lastrico, attore e comico con la capacità di rendere versi comici adatti alla Divina Commedia. Prima del successo a Zelig e alle parti ottenute in show e film, lo ricordiamo per aver fatto parte nel 2007 di Camera Caffé, la commedy con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Lastrico è tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo e si esibisce in ‘Dialogo tra due innamorati’, pezzo portato da Maria Chiara Giannetta. Proprio quest’ultima è la donna a cui viene spesso affiancato quando si tratta di amore. La sua presenza al fianco della conduttrice della quarta serata potrebbe infatti essere la conferma che tutti aspettavano sulla loro relazione.

