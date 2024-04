Maurizio Lastrico chi è e fidanzata/ La presunta storia con Maria Chiara Giannetta e la smentita

Maurizio Lastrico chi è: carriera e la presunta fidanzata del comico

Maurizio Lastrico sarà ospite questo pomeriggio, 4 marzo, del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo. Attore e comico italiano, è nato a Genova nel 1979 e si diploma come operatore turistico. Nel 1998 vince il premio per la miglior sceneggiatura del cortometraggio Molto piacere, sono io.

Chi sono Bruno e Renata, genitori di Maurizio Lastrico/ “Devo tutto ai sacrifici di mia madre…”

Da quel momento, Lastrico decide di dedicarsi a cinema e teatro. Si diploma nel 2006 presso la scuola del Teatro Stabile di Genova. Successivamente, debutta su piccolo schermo come cabarettista e comico con la sitcom Camera Café, in cui interpreta il personaggio de il catatonico. Nel 2009 debutta a Zelig con uno sketch recitato in dantesco che avrà un notevole successo. Dal 2018 al 2024 il comico esordisce su piccolo schermo come attore nella serie tv Don Matteo in cui interpreta il pubblico ministero Marco Nardi. Successivamente, entra anche nel cast dello show Le Iene. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Lastrico è molto riservato. Il gossip gli ha attribuito una storia con Maria Chiara Giannetta, smentita dai diretti interessati: “E’ nata un’amicizia, ancora adesso proviamo a collaborare, comunque mi sono divertita tantissimo” ha specificato l’attrice a Uno Mattina.

Maurizio Lastrico e l’esperienza sul cast della serie ‘Mameli ‘

Maurizio Lastrico, oltre a Don Matteo, ha fatto parte anche del cast di un’altra serie tv: Mameli. La fiction ripercorre la storia dell’autore dell’inno nazionale. L’attore, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Devo dire che è stata un’emozione non da poco. All’idea un po’ mi tremavano le gambe.”

E ancora: “Mi sono preparato leggendo tutti gli scritti dello storico Alessandro Barbero sull’argomento. La cosa che più mi ha colpito è che già nel 1848 Garibaldi era una star internazionale paragonabile a quelle moderne. Fu lui a importare in Italia la moda di vestire alla sudamericana, e a portare in Sudamerica gli spaghetti. Durante la sua visita a Londra andarono a vederlo in piazza 500 mila persone, vi rendete conto? E poi era ligure, nella fiction si vede anche il suo arrivo a Genova per reclutare seguaci.“

