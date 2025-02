“Sono felicemente fidanzato“. Maurizio Lastrico aveva esordito così poco tempo fa alla domanda di un giornalista sulla sua vita sentimentale. Di certo, non è uno di quegli attori che parla molto facilmente di sè stesso e spesso è difficile capire cosa si nasconde nel suo cuore. L’ex protagonista di Lol – Chi ride è fuori 4 ha talvolta parlato dei suoi genitori dichiarando grande amore per la mamma e il papà, che lo hanno sempre sostenuto negli studi di recitazione.

Quello che in molti si chiedono è se Maurizio Lastrico è fidanzato, una domanda che fino a poco fa non aveva avuto risposta, ma oggi quanto meno è spuntato un nome, quello di una certa Elisabetta. Per ora su di lei non si sa nulla se non il nome. Non conosciamo da quanto tempo stiano insieme e se anche lei faccia parte del mondo dello spettacolo o del teatro. Quello che è certo è che il genovese è estremamente innamorato di lei e continua a vivere una relazione lontana dalle telecamere.

Attentissimo alla sua privacy, Maurizio Lastrico non ha mai voluto parlare troppo di sentimenti, specialmente davanti ai riflettori. Ma la sua carriera da attore ha preso il volo, e a quanto pare anche il suo cuore! La fidanzata Elisabetta lo ha conquistato completamente, tanto che nel 2022 aveva dichiarato a Vanity Fair di essere un uomo molto fedele in amore. “Ho una ragazza intransigente“, ha detto, “Tra noi c’è una fedeltà coatta“. Poi ha continuato dicendo che con il tempo ha imparato ad abituarsi a questa relazione fedele, dicendo che se ne vale la candela lui è disposto ad essere altrettanto attento alla sua donna.

Per ora, dunque, non sappiamo nulla su questa misteriosa Elisabetta, ma Maurizio Lastrico continua a portare avanti in modo brillante la sua carriera. Tanti sono i progetti in cantiere, specialmente in ambito televisivo senza abbandonare il suo amato teatro. Il talento per la comicità, poi, gli ha aperto ulteriori porte, facendolo diventare un attore di spicco in Italia. In ogni caso ci tocca attendere per saperne di più su di lui e sulla sua fidanzata, della quale – per ora – non si trova neanche una foto. E i figli? Argomento mai toccato dall’attore, ma chi vivrà vedrà!