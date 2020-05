Maurizio Lastrico, Io sono Mia/ “Il mio Andrea ispirato a Fossati, è stata dura”

Pubblicità

Maurizio Lastrico, nel film “Io sono Mia” interpreta il fotografo Andrea che con Mia Martini, interpretata da Serena Rossi, vive una storia d’amore importante, ma tormentata. Il personaggio interpretato da Maurizio Lastrico, in realtà, è ispirato ad Ivano Fossati con cui Mia Martini ha vissuto un grande amore e che ha chiesto di non essere citato all’interno del film. A confermarlo è lo stesso Lastrico che, durante una diretta condivisa su Instagram con Serena Rossi, ha raccontato alcuni retroscena del suo personaggio svelando come sia riuscito a dargli vita in poche settimane. “Il personaggio è nato con l’idea di interpretare Fossati che ha avuto una liason con Mimì ed è stata una persona importante per lei” – ha raccontato Lastrico. “Poi non c’è stato l’accordo e gli sceneggiatori hanno fatto il miracolo stravolgendo la sceneggiatura e noi in due settimane abbiamo fatto un duro lavoro”, ha aggiunto l’attore.

MAURIZIO LASTRICO, ANDREA IN IO SONO MIA: “DA MUSICISTA A FOTOGRAFO”

Nonostante sia stato costretto a trasformarsi da un musicista ad un fotografo, Maurizio Lastrico è riuscito comunque a dare vita ad un personaggio intenso come ha sottolineato Serena Rossi. “Anche se sei diventato Andrea, il fotografo, molte dinamiche sono rimaste le stesse”, ha aggiunto poi Serena Rossi che si è complimentata con il collega per la sua capacità di cambiare sempre sul set – “hai dato un’umanità, una professionalità al personaggio in modo incredibile”. L’attore ha poi svelato quanto sia stato difficile interpretare una persona che, nella vita di Mia Martini è stata importante. “Una delle scene che mi è piaciuta di più è stata vedere te che cantavi E non finisce mica il cielo”, confessa Maurizio Lastrico. “Conoscevo Mia Martini, la vivevo come una cantante di un’epoca diversa. Le canzoni le conoscevo, avevo la percezione della storia, ma un conto è il personaggio e un conto è arrivare alla persona ed è stato duro litigare con te come personaggio. E’ stata una responsabilità veramente bella”, ha raccontato ancora Maurizio Lastrico. “Sarà un messaggio importante per gli artisti che stanno vivendo un momento difficile”, ha concluso l’attore.



