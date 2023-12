Maurizio Laudicino in crisi con Elena Di Brino dopo Uomini e donne/ “La distanza è l’ostacolo più grande”

Maurizio Laudicino su Uomini e donne: “Mi ha lasciato un segno importante“

L’esperienza a Uomini e donne è stata ricca di emozioni per Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino, che hanno lasciato il programma non senza polemiche. Ora, a distanza di diverse settimane dalla decisione di uscire insieme dallo studio, l’ex Cavaliere ha rivelato come stanno andando le cose con la nuova compagna. In un’intervista rilasciata a Casa Lollo, Laudicino ha inizialmente tracciato un bilancio del suo percorso nel programma, definito formativo.

Maurizio Laudicino gela Gemma Galgani: "Se non c'è riuscita in 14 anni…"/ Stoccate anche a Roberta e Ida!

“È stata un’esperienza molto forte, perché fondamentalmente io, così come tutte le cose che faccio, cerco di farle pienamente“, ha raccontato. “Non è che mi sono lasciato qualcosa da parte, per cui l’ho vissuta come andava vissuta, nella maniera più intensa possibile, e questo mi ha lasciato uno straordinario ricordo. A me sicuramente ha lasciato un segno importante e molto formativo anche a livello caratteriale“.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 14 dicembre 2023/ Nuovo corteggiatore per Ida Platano

Maurizio Laudicino in crisi con Elena Di Brino: “La distanza è un ostacolo“

Ma come sta procedendo la storia d’amore con Elena Di Brino? L’ex Cavaliere di Uomini e donne ammette una crisi in corso con la fidanzata, dovuta soprattutto alla distanza: “Purtroppo, e lo sapevamo entrambi, sarebbe stato complicato poter avere una frequentazione, visto che ci separano circa 700 chilometri. Ma al di là della geografia, ci sono anche impegni professionali e familiari. In questo senso, la difficoltà nasce da questo. Abbiamo intrecciato una fitta relazione telefonica, ci sentiamo tutti i giorni più volte e spero che le due volte che siamo riusciti a vederci possano avere un seguito sotto le feste di Natale“.

Costantino Vitagliano ancora in ospedale per una malattia rara/ Come sta? "Ho iniziato una terapia e…"

La distanza è un fattore che non aiuta e rappresenta per la coppia un serio ostacolo, che tuttavia sono intenzionati a superare con la forza del loro amore: “La crisi nasce dalla distanza. È naturale che quando hai una frequentazione con una persona che ti piace, poi la cosa che vorresti è poter avere anche un contatto fisico. Non dico quotidiano, ma sicuramente più prolungato nel tempo. Questo purtroppo non è possibile: questo è l’ostacolo più grande che stiamo fronteggiando assieme“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni (@lorenzopugnaloni.it)













© RIPRODUZIONE RISERVATA