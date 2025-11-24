Il governo lavora a una riforma fiscale epocale secondo Maurizio Leo (Mef), che assicura altri tagli alle tasse e sgravi biennali per sostenere le imprese

Dalla situazione economica italiana alle scelte del governo, passando per la manovra: sono diversi i temi affrontati da Maurizio Leo nell’intervista rilasciata al Messaggero, in cui parte commentando la decisione di Moody’s di alzare il giudizio sul debito italiano: «Ha vinto l’Italia come sistema Paese».

Per il viceministro dell’Economia è la conferma che vi sia maggiore fiducia da parte dei mercati internazionali e che il governo Meloni ha gestito bene i conti; ciò, però, a livello pratico si traduce anche in minori costi per lo Stato quando emette debito.

Riguardo al lavoro della maggioranza, conferma che si vuole proseguire con le riduzioni fiscali, quindi continuare a tagliare le tasse, ma «senza fare il passo più lungo della gamba». Tra gli obiettivi c’è quello di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese.

TASSE E IMPRESE: MAURIZIO LEO ILLUSTRA LA LINEA DEL GOVERNO

In merito alla flat tax, Maurizio Leo ha delineato la strada, «ridurre le aliquote», quindi non c’è alcuna promessa di una versione completa della misura. Soffermandosi poi sulla manovra, il vice del ministro Giancarlo Giorgetti chiarisce che la manovra ha due obiettivi: da un lato stimolare i consumi, tramite il taglio delle tasse e il sostegno ai salari; dall’altro sostenere gli investimenti delle imprese.

A tal proposito c’è l’idea di rendere biennale l’iperammortamento riproposto per l’anno prossimo: «Credo sia un passo importante per dare certezze alle imprese e sarà uno dei temi prioritari dei prossimi giorni», ha chiarito Leo.

DALLE BANCHE AGLI AFFITTI BREVI

La manovra offre lo spunto per soffermarsi sul ruolo delle banche, a cui è stato chiesto un contributo per finanziarla. Per Leo non vanno demonizzate: il governo ha avuto un dialogo, ma sarà il Parlamento a decidere l’entità definitiva del loro contributo.

Altro tema discusso è quello degli affitti brevi, su cui Maurizio Leo ha chiarito che la priorità è tutelare il ruolo sociale della casa, ma al tempo stesso bisogna anche evitare distorsioni e tassare equamente chi usa gli affitti brevi come vera e propria rendita finanziaria; per questo il governo dovrà trovare un compromesso interno: «Sono certo che si riuscirà a trovare una sintesi ragionevole fra le forze di maggioranza».

Invece respinge l’accusa secondo cui il taglio dell’Irpef favorirebbe i redditi più alti, sostenendo che 3 miliardi sono stati destinati al ceto medio e 2,1 miliardi ai redditi più bassi; inoltre sono stati ridotti i costi fiscali su premi di produttività, buoni pasto, rinnovi contrattuali.

IL FISCAL DRAG E IL NUOVO ORIZZONTE

Il viceministro non si è tirato indietro neppure sulla polemica relativa al fiscal drag, l’aumento automatico delle tasse dovuto all’inflazione: secondo Maurizio Leo, per chi guadagna sotto 35 mila euro c’è stato un recupero reale, come confermato anche da Bankitalia e Bce.

Nell’intervista volge anche uno sguardo più avanti, spiegando che l’obiettivo del 2027 è continuare la riduzione delle tasse e creare un fisco più semplice: il governo sta infatti lavorando a una riforma fiscale ampia, che definisce «epocale». Lo dimostrano 18 decreti e 5 testi unici già approvati e l’instaurazione di un nuovo rapporto fisco-contribuente tramite più controlli preventivi e meno contenziosi, con l’obiettivo di arrivare a varare un codice tributario unico.

Infine, sul terzo settore ha affermato che è stata prorogata fino al 2036 l’esenzione IVA per aiutare questi enti a evitare costi burocratici e sostenere la loro funzione sociale.