MAURIZIO, NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI/ Uomini e donne: foto a petto nudo…

Al centro dello studio, Gemma Galgani confessa di essere stata turbata dalla foto che si è improvvisamente ritrovata sul cellulare. Una foto in cui Maurizio sfoggia il fisico per dimostrarle che, a 60 anni, può ancora competere con i 40ennei. La foto non viene mostrata al pubblico, ma Gianni Sperti e Tina Cipollari, dopo averla vista, si complimentano con lui. Tina, in particolare, accusa Gemma di essere la causa della foto per il modo con cui si presenta agli uomini. Nonostante qualche dubbio e dopo un confronto con Maurizio, Gemma decide di farlo restare per conoscerlo meglio. “Prima voleva mandarlo via mentre ora ha visto il fisico e quindi lo fa restare”, commenta ironicamente Tina Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MAURIZIO E GEMMA, CONFRONTO A UOMINI E DONNE

Lite a Uomini e Donne tra il cavaliere Maurizio e Gemma Galani? Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi, sarà concesso ampio spazio a Gemma Galgani che sta conoscendo Maurizio, il cavaliere che vedete in foto il quale si è presentato in studio come il poeta. Il nuovo cavaliere di Gemma si è presentato in studio per corteggiarla tirando fuori un lato poetico. Gemma, nonostante non abbia espresso un grande interesse nei suoi confronti, ha deciso di farlo restare ugualmente per provare a conoscerlo meglio. Dopo una breve conoscenza, tuttavia, Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza, ma una foto che Maurizio ha inviato a Gemma nel corso della settimana ha turbato la dama di Torino. In studio, così, va in scena un confronto.

MAURIZIO CONTRO TUTTI A UOMINI E DONNE?

Maurizio e Gemma Galgani chiuderanno la conoscenza nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Dopo essere usciti insieme e aver trascorso una piacevole serata a casa di Gemma, il poeta non si aspettava affatto la decisione di Gemma di chiudere definitivamente la conoscenza. Secondo Tina Cipollari, Gemma l’ha fatto perchè interessata agli uomini più giovani e, così, il cavaliere ha deciso di dimostrare a Gemma di non essere solo un poeta, ma anche di avere un fisico inviandole una foto a petto nudo. Un’immagina che ha turbato Gemma che, dopo averlo raccontato alla redazione, ha deciso di confrontarsi in studio con lui. Chiuderà definitivamente?



