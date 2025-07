Il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi riflette sull'inchiesta a Milano: a suo avviso il sindaco Beppe Sala ha fatto bene a non dimettersi

Con l’inchiesta sull’urbanistica a Milano che procede e il sindaco Beppe Sala che ha rigettato le richieste di dimissioni presentate delle opposizioni in Consiglio, il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi ha negato – sulle pagine di Repubblica – la sua intenzione di candidarsi al posto del Dem nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, spezzando anche una lancia in favore delle sue “capacità e (..) qualità morali” che ritiene non essere “in discussione”.

Fermo restando che abbia – ad avviso di Maurizio Lupi – “fatto bene a non dimettersi“, ritiene anche che Sala in questo momento dovrebbe “riflettere sulle divisioni della sua maggioranza” e chiedersi quali siano stati i passi falsi degli ultimi 15 anni; mentre dal conto suo non è necessario “demonizzare [il] modello” Milano dato che – oltre a non essere “un modello del centrosinistra” – non è giusto trattare “il privato” come se fosse “il demonio”.

Maurizio Lupi: “Mai pensato a una mia candidatura per Milano, decideremo quando sarà il momento”

Riflettendo sulle opzioni elettorali future, Maurizio Lupi ha invitato tutti – innanzitutto – ad aspettare di vedere “quanto resisterà questa giunta”, invitando poi i suoi alleati politici a evitare “gli errori dell’altra volta”: certo è – sempre a suo avviso – che “chi invoca un super man civico” o sostiene di aver “già scelto gli assessori”, non fa altro che “lavarsi la coscienza” ed evitare la fondamentale domanda sul “perché in 15 anni non abbiamo costruito una proposta alterativa credibile” all’attuale modello Milano.

D’altra parte, per Maurizio Lupi resta fermo il fatto che – come ha proposto il senatore La Russa – “io non ho mai posto la mia candidatura” a sindaco di Milano e lo stesso vale per Roberto Formigoni che – sostiene – “è stato il miglior presidente della Lombardia” e che ora dovrà decidere “come dare il suo contributo”; mentre dal conto suo resta altrettanto certo che nella prossima giunta Noi Moderati avrà un ruolo “da protagonista”, perseguendo quell’obbiettivo di “rafforzare il centro del centrodestra”.

Grosso modo lo stesso discorso Maurizio Lupi applica alle imminenti regionali tra Toscana, Campania, Puglia e Marche, precisando che comunque andranno le future trattative interne “la coalizione resterà unita” e punterà sul candidato “più competitivo, indipendentemente dalle aspirazioni dei 4 partiti” grazie a una serie di “sondaggi” che verranno posti nelle varie regioni; mentre lo stesso avverrà in Veneto dove – conclude Maurizio Lupi – “stiamo dialogando per trovare (..) il miglior candidato”.