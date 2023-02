Maurizio Maestrelli, chi è il padre di Andrea Maestrelli morto a 48 anni/ Il ricordo…

Chi è Maurizio Maestrelli, il padre di Andrea Maestrelli

Maurizio Maestrelli è il padre di Andrea Maestrelli che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, si lascia spesso andare ai ricordi. Maurizio Maestrelli, infatti, è morto quando aveva solo 48 anni a causa di una malattia. Sposato con Monia Materazzi, sorella di Marco e Matteo Materazzi, aveva realizzato il sogno di formare una famiglia con la nascita di Andrea e Alessio. Figlio di Tommaso Maestrelli che era stato un allenatore della Lazio di cui, oggi, Andrea è tifoso, Maurizio Maestrelli aveva un fratello gemello Massimo con cui, da bambino, era diventato la mascotte della Lazio.

Dopo essersi laureato, Maurizio per un breve periodo ha lavorato come procuratore sportivo e, successivamente, come broker assicurativo. Una vita felice quella di Maurizio Maestrelli che finisce il 28 novembre 2011 a causa di un male incurabile che gli era stato diagnosticato due anni prima.

Andrea Maestrelli ricorda il padre Maurizio

Andrea Maestrelli aveva solo 13 anni quando un male incurabaile mise fine prematuramente alla morte del padre che ha ricordato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dedicandogli delle parole d’amore. «Papà era un angelo sulla terra. Era una persona buona, generosa, non legato alle cose materiali. Certe cose che mi ha insegnato da piccolo mi si sono ramificate dentro. Come quando ero piccolo e tornavo da scuola e mi diceva: ‘da quant’è che non chiami i tuoi amici a pranzo? Chiamali, Devi coltivare i rapporti di amicizia, è importante’. Papà era un’anima pura», ha raccontato commosso.

“Volevo essere trattato come tutti gli altri. A me dispiaceva che io tornavo a casa, mio fratello aveva 8 anni. Lui non capiva la situazione. Mia mamma stava lì ed io non potevo mettermi a piangere con mia mamma per una perdita quando già lei stava male. Io ero così a 13 anni, ma sono dovuto diventare così da un giorno all’altro […] E’ una mancanza mia e ci sarà per sempre”, ha aggiunto.

