Maurizio Mattioli e la moglie Simonetta: “Ci siamo sposati ieri”/ “L’abbiamo deciso dopo un suo problema…”

Maurizio Mattioli e Simonetta, finalmente sposi: “Ci eravamo persi di vista, poi il colpo di fulmine…”

Ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, Maurizio Mattioli e sua moglie Simonetta: insieme proprio ieri hanno coronato il sogno di unirsi in matrimonio dopo 10 anni di relazione. Appena entrati in studio hanno immediatamente strappato il sorriso con una simpatica gag: “Lui è sempre così, un allegria unica ed è per questo che l’ho sposato… La cerimonia in comune è iniziata alle 11, abbiamo avuto l’attenzione del Paese intero; erano tutti alle nostre nozze”.

Maurizio Mattioli e sua moglie Simonetta hanno dunque iniziato a raccontare la bellezza del loro amore, partendo dagli albori. “Stiamo insieme da 10 anni ma ci eravamo conosciuti già prima, poi ci siamo persi di vista”. A questo punto prende la parola la moglie dell’attore: “All’inizio mi era antipatico; quando l’ho conosciuto per la prima volta, lui era all’apice della sua carriera. Veniva, bello e borioso, mi faceva le imitazioni di Mussolini. E io pensavo: ‘Ma guarda questo come è antipatico?’… In tv? Era rimasta ancora quell’antipatia, lo vedevo un po’ coatto però non lo è…”. Simonetta ha poi aggiunto: “Non mi ha corteggiata; ci siamo incontrati con due situazioni difficili alle spalle ed è scattato il colpo di fulmine. E’ il mio peluche morbidoso…”.

Maurizio Mattioli e sua moglie Simonetta: “Andammo a fare un accertamento dal medico e…”

Proseguendo nel racconto, Simonetta – moglie di Maurizio Mattioli – ha raccontato a Caterina Balivo di aver deciso di compiere il passo del matrimonio per un aneddoto in particolare. “Lui ha avuto un piccolo problema, in questo accertamento tra me e il medico c’è uno sguardo e mi preoccupa. Quando usciamo dico a lui: ‘Forse è il momento che ci sposiamo’. Volevamo fare una cosa nostra, privata. Poi Maurizio si opera e va tutto bene ma abbiamo deciso di portare avanti questo pensiero”. A questo punto, non poteva mancare l’ironia dell’attore: “Hai capito, mi ha sposato perchè stavo in bilico…”.

La commozione dilaga quando Maurizio Mattioli racconta della presenza di Pier Francesco Pingitore al suo matrimonio, con il quale ha da anni un rapporto viscerale. “Lui per me è stato più di un fratello più grande, più di un padre, anche in maniera tosta. Mi sono reso conto a distanza di poco tempo quanto sia stato importante e quello che ho fatto con me. Nessuno per me lo avrebbe mai fatto”. Incalzato da Caterina Balivo, l’attore in preda alle lacrime ha trovato la forza di raccontare il momento più buio dove appunto è stata fondamentale la mano tesa di Pingitore.

Maurizio Mattioli in lacrime: “Pingitore ha fatto una cosa per me che non avrebbe fatto nessuno…”

“Un collaboratore di giustizia di Napoli fece il mio nome e mi arrestarono. Poi fui assolto… Io sono stato forte perché ero sicuro della mia innocenza, ma non si può raccontare bene quello che provi quando una mattina ti prendono e ti portano via”. inizia così il toccante racconto di Maurizio Mattioli sull’aiuto ricevuto da Pier Francesco Pingitore, che poi aggiunge: “Il mio unico errore è stato quello di frequentare male, ma non di aver fatto reati: loro pensavano chissà quanti segreti di malavita conoscessi, invece non sapevo proprio nulla. Appena uscito Pingitore mi disse: ‘Stai attento a quello che fai’. Il giorno dopo mi prende per andare a fare ‘Beato fra le donne’, questo non te lo fa nessuno… Senza di lui non so se ce l’avrei fatta comunque”.

