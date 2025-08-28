Maurizio Mattioli smentisce categoricamente la fake news sulla sua morte diffusa nelle ultime ore: il duro sfogo dell'attore in un video su Instagram

Maurizio Mattioli e la fake news sulla sua morte: arriva la smentita

Tra gli amatissimi attori della scena cinematografica e televisiva italiana troviamo anche Maurizio Mattioli, interprete di numerosi personaggi sul grande schermo e in pellicole come Un’estate ai Caraibi e Un’estate al mare. In televisione, invece, in molti lo ricordano per la partecipazione alla fiction cult I Cesaroni nei panni di Augusto.

Nelle ultime ore, tuttavia, è circolata in rete e sui social la notizia dell’improvvisa morte di Maurizio Mattioli. Il panico generale però è durato poco tempo perché lo stesso attore è intervenuto con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostrandosi in forma e smentendo categoricamente la notizia: “Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto!“.

Il tono poi si fa più duro contro coloro che hanno diffuso la fake news: “È la quarta volta che dite ‘Mattioli è morto’. Piantatela. Non riuscite neanche a portarmi iella per quanto siete cog***ni, poveri voi. La cosa che mi fa riflettere di più è che non fanno più ridere queste notizie. Perché le mettete? Non siete spiritosi, siete degli imbecilli, dei poveracci“.

Maurizio Mattioli: “Datevi una regolata e non mi rompete i cog***ni“

Maurizio Mattioli è dunque in perfetta forma e la fake news è stata prontamente smentita e rispedita al mittente, con anche un pizzico di ironia sul finale del video in merito al patrimonio dell’attore: “E se fosse un fatto di eredità, sappiate che i soldi già non ci stanno più perché sono stati destinati dove devono andare. Per cui datevi una regolata e non mi rompete i cog***ni perfavore, grazie“.

L’ex celebre volto de I Cesaroni conduce una vita molto riservata e, dopo la morte della precedente moglie Barbara nel 2014, ha ritrovato il sorriso al fianco dell’attuale moglie Simonetta Benincasa, sposata lo scorso anno.

In un’intervista a BellaMà rilasciata nel settembre 2024, l’attore aveva raccontato: “Lei è rimasta vedova, conobbi lei e suo marito in un gruppo di amici. Poi l’ho rivista dopo dieci anni ed era vedova, e anche io. Ci è bastato uno sguardo, forse covavo questa cosa dalla prima volta che l’ho vista. Grazie a Dio è successo. Io non sono un uomo facile, sono un po’ pesante ma lei mi capisce, mi sta vicino. È straordinaria”.