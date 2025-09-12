Maurizio Mattioli - ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo - ha raccontato l’amara vicenda delle fake news sulla sua morte.

Non è una cosa piacevole; con un po’ di autoironia, può forse strappare un sorriso ma non se c’è perseveranza. Maurizio Mattioli – ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo – ha raccontato di essere stato preso di mira per la quarta volta delle fake news, dedicate alla sua presunta morte. Una circostanza che ovviamente ha turbato non poco l’attore e le persone a lui vicine ma questa volta, dopo i casi precedenti, ha deciso di agire in maniera netta e decisa per impedire che accada nuovamente.

Maurizio Mattioli a La Volta Buona: “Le notizie false sulla mia morte? Hanno messo anche i manifesti…”

“E’ la quarta volta che lo fanno, questa volta con condoglianze alla famiglia… Una volta va bene, quattro volte non ci sono stato più! Ho fatto denuncia alla polizia postale ed ai carabinieri; pensa che in un quartiere periferico di Roma hanno messo anche i manifesti funebri…”, questo il racconto di Maurizio Mattioli, vittima suo malgrado di chi pensa che sia piacevole scherzare sulla vita altrui. L’attore è passato alle vie legali e ovviamente spera che questa sia l’ultima volta alle prese con una circostanza così scabrosa.

“Io ho sottolineato che questa cosa ormai non fa nemmeno più ridere”, ha aggiunto Maurizio Mattioli a La Volta Buona a proposito delle fake news sulla sua morte. Poi la rivelazione choc da parte dell’attore: “Abbiamo individuato chi è stato, si è giustificato dicendo: ‘Cercavo un modo per mettermi in contatto con te’, un altro è invece uno che conoscevo… ‘No ma io scherzavo, lo sai che ti voglio bene’. Ma puoi mettere un necrologio sul muro?”.