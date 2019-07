Maurizio Mattioli/ Sostegno a Mihajlovic “Più forte della leucemia” (La sai l’ultima)

Maurizio Mattioli sarà uno dei grandi ospiti che vedremo a La sai l’ultima? questa sera, venerdì 19 luglio 2019, in occasione della quinta puntata. Il programma di Ezio Greggio continua a mietere successi ed il merito è di sicuro dovuto anche alla scelta dei tanti comici professionisti che di volta in volta invita ad esibirsi nello studio della Mediaset. Il promo di stasera purtroppo non ci permette di avere delle vere anticipazioni su quanto accadrà sul palco: il video infatti mostra solo l’ingresso di Mattioli, acclamato dal pubblico presente. Per ricordare il grande evento, il comico della Capitale ha scelto di condividere quanto più possibile la clip con tutti i fan che lo seguono sui social. Un’occasione per sorridere, dopo aver diretto un messaggio affettuoso a Sinisa Mihajlovic, per sostenerlo durante la sua battaglia contro la leucemia. “Sei più forte amichetto mio”, scrive Mattioli taggando al di sotto del post la moglie dell’allenatore, Arianna Rapaccioni.

MAURIZIO MATTIOLI PROTAGONISTA AL CINEMA

Maurizio Mattioli è uno dei grandi protagonisti dell’estate italiana e soprattutto del mese di luglio. Sarà infatti al fianco di Giacomo Izzo e sotto la guida di Lucio Bastolla per Passpartù operazione zero, la commedia che in questi giorni è approdata sul grande schermo nostrano ed incentrata sulla vita del piccolo borgo di Ceraso, che raccoglierà tante storie e molteplici personaggi impegnati in una riflessione sui valori più genuini. In questo nuovo lavoro, Mattioli interpreta l’imprenditore romano Romolo Perretti, interessato ad un bando comunale per ottenere la gestione di un albergo del posto. Con stratagemmi e illeciti, Perretti riuscirà a coinvolgere il giornale locale per screditare i quattro ragazzi che cercano di vincere il concorso. In queste settimane, Mattioli ha anche ultimato le riprese del film Din Don 2 in Val di Sole, una pellicola per la televisione che sbarcherà su Italia 1 durante le prossime feste natalizie e che lo rivedrà al fianco di Enzo Salvi. Il sequel si concentrerà di Paolo Geremei lo vedrà infatti nei panni dello zio vescovo di Donato, che si è improvvisato prete già nel primo capitolo. Ed è proprio al fianco di Salvi che Mattioli si esibisce in un video postato su Instagram, una breve pausa sul set con qualche battuta scherzosa fra i due attori. Clicca qui per guardare la clip di Maurizio Mattioli e Enzo Salvi.

