Maurizio Merluzzo, sfilata intimo Ciao Darwin 8/ Il doppiatore si mette in mostra e confessa…

Pubblicità

Maurizio Merluzzo è entrato nella storia di Ciao Darwin 8, grazie alla parentesi Defilè della puntata Web Vs TV. Il noto youtuber e doppiatore sarà infatti fra i protagonisti che vedremo nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 9 maggio 2020, grazie alla replica della trasmissione. In particolare, Merluzzo riuscirà a rendersi protagonista della passerella della squadra del Web, con giubottino in pelle e argentato e boxer rosa con girasoli in bella vista. Le donne però si sono scatenate quando Merluzzo ha lanciato il giacchetto fra il pubblico, poco prima di unirsi alla modella professionista per un breve stacchetto danzante. Clicca qui per guardare il video di Maurizio Merluzzo. Alcuni fan che seguono The Merluzz da tempo però hanno criticato la chioma che ha sfoggiato in quella particolare occasione, molto diversa dall’acconciatura più corta che è solito sfoggiare in tutte le altre occasioni. Altri invece lo hanno condannato proprio per aver scelto di partecipare al programma. Merluzzo di contro ha spiegato le sue motivazioni con un video su Youtube: “Non nego che a molte persone il programma non piaccia”, ha detto, “ma innanzitutto per me è stata un’esperienza. […] Un’occasione che ho voluto sfruttare. […] Poi vedere un professionista come Paolo Bonolis all’opera per tutte quelle ore di registrazione, per me è stata una bella palestra. Ho imparato molto guardandolo”. Tutto questo senza negare che il doppiatore ha ottenuto diversi vantaggi anche a livello social, per far crescere i suoi profili sui molteplici network e farsi conoscere da più persone. Clicca qui per guardare il video di Maurizio Merluzzo.

Pubblicità

Maurizio Merluzzo, cambio di piattaforma su Twitch

Maurizio Merluzzo ha deciso di cavalcare l’onda del momento e spostarsi su Twitch, una piattaforma che nelle ultime settimane sta accogliendo diversi youtuber. Il doppiatore ha sottolineato di voler fare tutte le cose bene e che è per questo che ha approfittato della novità per far sentire la propria presenza. Alcuni ammiratori però lo hanno criticato per la mancanza di chiarezza, soprattutto perchè questa particolare rivelazione è messa in risalto nel contenuto destinato a Instagram, poi approfondito sul suo canale Youtube. Altri invece hanno puntato il dito contro Maurizio perchè a loro dire non avrebbe detto la verità su questa sua scelta. “Perchè i soldi si fanno su Twitch“, scrive un utente, “quello che non capisco è perchè vi fa fatica dirlo”. Altri invece hanno approfittato per fargli delle avances piuttosto esplicite: “Perchè non sei su Onlyfans, altro che Twitch”; “Ma la vera domanda è: perchè c’è un tuo video su por**ub?”. Merluzzo però ha scelto di rispondere solo a quest’ultimo: “La vera domanda è: perchè non dovrebbe esserci?”. Clicca qui per guardare il video di Maurizio Merluzzo.

Video, il discorso su Youtube

Video, “Perchè sono su Twitch”

Visualizza questo post su Instagram Perché sono su Twitch? Un post condiviso da Maurizio Merluzzo (@themerluzz) in data: 5 Mag 2020 alle ore 5:33 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA