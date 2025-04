Maurizio Micheli, l’amore per Benedicta Boccoli più forte di ogni cosa, anche della malattia di lei

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli fanno coppia fissa da tempo. L’attore comico è legato alla compagna dalla fine degli anni novanta, dopo aver divorziato dall’attrice Daniela Nobili, la madre dell’unico figlio Guido. La storia d’amore tra Benedicta e il suo compagno Maurizio ha conosciuto periodi di alti e bassi, il periodo peggiore è stato senza dubbio quando la showgirl ha scoperto di avere un tumore. Fortunatamente, Benedicta Boccoli sembra aver messo alle spalle la malattia, ma non è stato facile.

Di sicuro Maurizio le ha reso tutto più facile, rimanendo al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Non è un caso che stiano insieme da quasi trent’anni e oggi l’attrice è felice più che mai con Maurizio. “Lui per me è la mia casa, è stato un faro”, ha raccontato a Verissimo.

Benedicta Boccoli e il segreto della sua relazione longeva con Maurizio Micheli: “Non sposarci e non convivere…”

Secondo Benedicta Boccoli, ciò che ha permesso alla relazione con Maurizio di progredire positivamente è stata una scelta controcorrente, quella di non andare a convivere. Ancora oggi, infatti, la coppia non convive e soprattutto non è sposata. “Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, ha raccontato la Boccoli.

Comune e condivisa anche la scelta di non avere figli. “Lui non voleva ed io sì, ma poi mi sono chiesta se volessi davvero questa cosa e mi sono resa conto che non era così”, le sue parole. A Vanity Fair, invece, aveva spiegato la scelta di non sposarsi, ribadendo con convinzione il suo concetto: “Il nostro segreto è non essere sposati, se no ci saremmo già lasciati.