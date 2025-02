Maurizio Micheli e l’amore con Benedicta Boccoli: “Al mio fianco durante la malattia”

Nel corso della sua vita Benedicta Boccoli ha avuto la fortuna di incontrare un uomo speciale come Maurizio Micheli, divenuto suo compagno e sempre al suo fianco anche durante le fasi di vita più complicate con le quali si sono ritrovati a fare i conti. Maurizio Micheli, di origini livornesi ma cresciuto a Bari e poi trasferitosi a Milano, ha vissuto la sua storia d’amore con Benedicta Boccoli fin dal 1998, anno in cui i due si sono messi insieme e hanno dato il via alla relazione. E Maurizio Micheli era al fianco di Benedicta Boccoli quando nel 2018 le è stato diagnosticato un tumore al seno, battaglia che fortunatamente la showgirl è riuscita a vincere anche contando sull’appoggio del compagno di vita. “Mi ha trasmesso forza” ha confidato l’attrice.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno parlato in passato anche della possibilità di mettere al mondo un figlio e sul tema la showgirl ha confessato: “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero” le parole di Benedicta Boccoli.

Maurizio Micheli e il mancato matrimonio con Benedicta Boccoli: “E’ stato il nostro segreto”

Nonostante i due abbiano alle spalle ormai trent’anni d’amore, Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli hanno individuato il punto di forza nella loro relazione, visto che i due hanno deciso di non convolare a nozze.

“Il nostro segreto è stato non sposarci, abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci” ha confessato Benedicta Boccoli in una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin. E la decisione si è rivelata vincente per la coppia, più unita che mai.

