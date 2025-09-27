Maurizio Micheli è il neo marito dell'attrice Benedicta Boccoli. I due stanno insieme dal 1978 ed i due sono arrivati cosi a questa particolare decisione.

Maurizio Micheli è il neo marito di Benedicta Boccoli ed i due saranno ospiti nella puntata del 27 Settembre 2025 di Verissimo. La loro storia dura da tanti anni ed ha vissuto anche alcuni alti e bassi ma sempre con grande amore. Ora i due – poche settimane fa – sono giunti alla decisione di sposarsi ufficialmente, vediamo chi è Maurizio Micheli.

Maurizio Micheli nasce a Livorno il 3 Febbraio 1947 e negli anni è stato un attore, un comico ed anche un commediografo importante della nostra nazione. Nonostante la nascita in Toscana Maurizio cresce a Bari e studia tra il Piccolo Teatro di Milano e soprattutto la nota scuola D.A.M.S di Bologna. E negli anni ha una grande crescita.

Debutta a teatro negli anni Settanta e gira il primo film nel 1976, Allegro non Troppo di Bruno Bozzetto. Ha collaborato negli anni Ottanta e Novanta con vari registi ed è stato anch’egli volto noto nel filone dei film con commedie sexy all’italiana che lo ha visto collaborare con vari attori e registi di grande calibro. Incontrò Benedicta Boccoli nella commedia del 1994 Buonanotte, Bettina.

Maurizio Micheli e la particolare storia con Benedicta Boccoli

In passato Maurizio Micheli ha avuto una storia alle spalle con Daniela Nobili dal quale ha avuto un figlio, poi ha conosciuto Benedicta Boccoli a lavoro ed i due stanno insieme dal 1998. Maurizio e Benedicta non hanno figli ma sono molto legati e la loro storia ha fatto la storia all’interno del gossip italiano. Nel corso di un’intervista passata i due hanno svelato a I Fatti Vostri il segreto del loro rapporto:

“Nessuna convivenza? Questa fa finire ogni storia, poi il matrimonio non ci piace ed io già l’ho avuto”, confessò l’attrice e poi spiegò a Verissimo: “Il nostro segreto è non essere sposati, sennò già ci saremmo lasciati. All’inizio io volevo figli ma lui non voleva poi ho capito che anche io non li volevo”. E le cose quindi recentemente sono cambiate totalmente.

Maurizio Micheli ha svelato sul matrimonio: “Non avevo nessuna voglia di sposarmi, sono stato già sposato e divorziato e mio figlio Guido ha 47 anni, io sono nonno di due nipoti. Non mi piace l’istituzione del matrimonio ma alla fine Benedicta ha insistito ed io ho ceduto. La cerimonia in municipio è durata otto minuti” e poi la donna ha svelato che ora l’uomo ha cambiato idea.