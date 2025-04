Nel corso della sua vita, Benedicta Boccoli ha avuto la fortuna di incontrare una persona molto speciale, come Maurizio Micheli. Il noto attore è divenuto ben presto un punto di riferimento nella vita dell’artista e sorella di Benedicta Boccoli. I due stanno insieme dal 1998, anche se non hanno mai avuto figli e non si sono mai sposati in maniera ufficiale. “All’inizio io volevo dei figli, ma lui no. Allora mi sono chiesta se lo volessi davvero e mi sono resa conto che non era così” ha raccontato l’attrice soffermandosi sulla coppia formata con il suo compagno di vita.

“Lunedì sarà il tuo primo giorno di scuola, mi raccomando cerca di andare d’accordo con i tuoi compagni e con tua sorella. Io spero che tu tornerai a casa presto oppure a casa tardi, ricorda che c’è il mutuo da pagare eh” ha scherzato l’attore in un videomessaggio mandato alla compagna di vita a Verissimo da Silvia Toffanin.

Maurizio Micheli, chi è l’attore di cinema e teatro

Nel corso della sua lunga carriera, il noto attore nativo di Livorno si è tolto grandi soddisfazioni, partendo dai debutti in teatro fino ad arrivare al cinema, che ha regalato lui momenti davvero importati. Un amore lungo 28 anni è invece quello con Benedicta Boccoli, con la quale si è tolto diverse soddisfazioni con il passare del tempo:

Nel corso di una recente intervista concessa in quel di Verissimo, Benedicta Boccoli ha rivelato alcuni retroscena riguardo alla storia d’amore con lo storico compagno di vita Maurizio Micheli: “Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci” le parole della donna che ha rotto il silenzio così sul marito.

