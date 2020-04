Maurizio Mosca/ 10 anni dall’addio: tra bombe e pendolini, sorrideva dello sport

Maurizio Mosca ci lasciava esattamente dieci anni fa: il giornalista sportivo e conduttore televisivo morì infatti il 3 aprile 2010 all’ospedale san Matteo di Pavia. Dopo aver iniziato la carriera nella carta stampata, collaborando con La Notte e lavorando poi per ben venti anni alla Gazzetta dello Sport, fu la televisione a dargli grande popolarità. Opinionista in molte trasmissioni sportive, divennero memorabili i suoi pronostici, realizzati con il famoso ‘pendolino‘, a Guida al campionato, condotto da Sandro Piccinini, trasmissione nella quale regalava anche le sue altrettanto celebri ‘bombe‘ di calciomercato. L’esordio in tv sui canali Fininvest fu però al fianco di Cesare Cadeo a Calciomania, in onda il sabato su Italia 1: proprio per quella trasmissione nel 1990 fu premiato da Ruud Gullit ai Telegatti, successo dedicato al padre Giovanni, che fu umorista, giornalista e scrittore.

MAURIZIO MOSCA: UN DOCUMENTARIO MEDIASET LO RICORDA

I momenti più celebri sono però appunto quelli a Guida al campionato, dove Maurizio Mosca tra una bomba e un pendolino inseriva leggerezza e simpatia anche a costo di rovinare l’immagine di “giornalista serio” – non si arriva ad essere capo redattore della Gazzetta dello Sport per caso. Giusto per citare una bomba, ricordiamo “Tavano al Real, quindi Raul probabilmente va ad Empoli”, mentre un pendolino passato alla storia fu quello su Lazio Inter del 5 maggio 2002. Per ricordare al meglio Maurizio Mosca, anche attraverso le parole dei colleghi con cui ha lavorato come Sandro Piccinini e Alberto Brandi, la “sua” Mediaset dà appuntamento su Italia 1 questa sera, venerdì 3 aprile 2020 alle ore 23.30, per un lungo estratto del documentario Ricordando Mosca, che ne ripercorre la carriera con molte testimonianze, fra cui quelle di Massimo Moratti e Arrigo Sacchi. La versione integrale arricchita dai ricordi di altri suoi compianti colleghi come Aldo Biscardi e Gianni Mura, su www.sportmediaset.it e Mediaset Play.



