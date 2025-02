Il regista Maurizio Nichetti è uno degli ospiti della trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. Il regista è tornato a lavorare in questi mesi con il film Amichemai, con Angela Finocchiaro e Serra Ylmaz e in scena al cinema dal 27 Febbraio. Maurizio Nichetti torna a lavorare in questo ruolo dopo oltre 20 anni.

Maurizio Nichetti nasce a Milano l’8 Maggio 1948 da una famiglia della piccola borghesia. A trasmettergli la passione per la cultura e l’arte è la madre che lo portava nei musei e Maurizio a soli 10 anni debutta come imitatore esibendosi davanti ad altri ragazzi. Prosegue però gli studi e si laurea in Architettura nel 1975 e in contemporanea lavora già nel mondo dello spettacolo.

Maurizio Nichetti lavora sia come attore che come fondatore di una compagnia teatrale ma ottiene il suo primo grande successo nel 1979 con il film Ratataplan che mostra il suo grande talento. Nichetti omaggia più volte i maestri del muto come ad esempio Charlie Chaplin e Jacques Tati ed il suo film viene distribuito universalmente. C’è un gran ricordo con l’incontro con Alberto Sordi che lo saluta e gli dice ‘Bravo, ho riso per un’ora e mezza’.

Maurizio Nichetti, l’assenza dalle scene e la sua vita privata

Una carriera di gran livello e un’assenza particolare visto che Maurizio Nichetti è tornato in questi giorni nelle sale dopo oltre 20 anni dall’ultimo film e il regista ha parlato cosi riguardo quest’assenza: “Non ho fatto film ma ho girato altre cose e solo soggetti e storie che mi piacevano. Ho preso distanza dal cinema per un motivo e ovvero il passaggio dall’analogico al digitale e per questo ho preso altre direzioni”.

L’uomo è davvero molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata e sappiamo molto poco, lui ne parla davvero raramente. Maurizio Nichetti è sposato da molti anni con Maria Pia, i due sono molto legati e piuttosto riservati. I due hanno due figli, Filippo e Saverio Nichetti ed entrambi hanno seguito le orme del padre, lavorando nel mondo dello spettacolo.

Sia Filippo che Saverio lavorano nel mondo dell’arte, i due hanno lavorato insieme al padre in diverse occasioni ed una è l’opera teatrale Don Pasquale dove tutta la famiglia Nichetti ha lavorato in maniera unita e Maurizio si è detto orgoglioso dei figli. I due continuano cosi a ripercorrere le orme del padre